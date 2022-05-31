聲援烏克蘭 民團籲中央促微星退出俄羅斯營運

經濟民主連合今舉行記者會指出，在民主國家呼籲企業退出俄羅斯的呼聲中，微星科技遭耶魯大學教授點名為「無視退出要求」的企業，呼籲身為微星股東的勞動部勞動基金運用局，應督促微星公司就其在俄羅斯的營運採取具體措施，以履行其企業社會責任。

經濟民主連合研究員許冠澤表示，今年三月，耶魯大學教授宋能菲爾德教授點名華碩、宏碁、微星三家台灣企業應暫停在俄羅斯的營運，以表對烏克蘭的支持及對俄羅斯侵略的抗議。其中華碩與宏碁已分別聲明停止出貨俄羅斯與暫停俄羅斯業務，微星公司至今僅有泛泛聲明。顯然忽視其企業社會責任（CSR）報告書中對於「終結各種形式的兒童虐待、剝削、走私、暴力以及施虐」的承諾。

經濟民主連合國際倡議部主任歐栩韶表示，由勞動部勞動基金運用局進行投資運用的新制勞工退休基金，於107年度、109年度、110年度皆列名為微星公司前十大股東。此三年度，新制勞退分別持有2.91%、2.99%、2.99%的微星公司股份。雖然新制勞退並沒有在微星公司111年度中被列為前十大股東，但根據運用局的回覆，運用局目前仍透過新舊制退休金等名義合計持有微星公司約2.5%之股份。

經民連呼籲，勞動基金運用局應履行對「社會責任投資」的承諾，以股東身分就微星公司持續不願對烏克蘭境內兒童保護及企業社會責任議題作出正面回應一事表達立場，並於股東會發言及提案，要求微星公司停止對俄羅斯軍方及政府出售及維修電腦，如果，該公司已停止與俄羅斯軍方及政府間的業務往來，亦當將此重大事項於股東會報告，並要求耶魯大學更正，以免台灣的國際形象一起背黑鍋。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，從國際發展趨勢來看，不管是聯合國盡職調查的相關指引，或是各國立法的趨勢，都凸顯個別國家企業不應該去忽視人權侵害的相關事件。微星的例子正好是檢視「國家人權行動計畫」能不能落實的一個指標，不只公司要落實義務，政府也要動起來。