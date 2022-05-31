快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

聲援烏克蘭 民團籲中央促微星退出俄羅斯營運

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
經濟民主連合今舉行記者會指出，身為微星股東的勞動部勞動基金運用局，應督促微星公司就其在俄羅斯的營運採取具體措施，以履行其企業社會責任。圖／經民連提供
經濟民主連合今舉行記者會指出，身為微星股東的勞動部勞動基金運用局，應督促微星公司就其在俄羅斯的營運採取具體措施，以履行其企業社會責任。圖／經民連提供

經濟民主連合今舉行記者會指出，在民主國家呼籲企業退出俄羅斯的呼聲中，微星科技遭耶魯大學教授點名為「無視退出要求」的企業，呼籲身為微星股東的勞動部勞動基金運用局，應督促微星公司就其在俄羅斯的營運採取具體措施，以履行其企業社會責任。

經濟民主連合研究員許冠澤表示，今年三月，耶魯大學教授宋能菲爾德教授點名華碩、宏碁、微星三家台灣企業應暫停在俄羅斯的營運，以表對烏克蘭的支持及對俄羅斯侵略的抗議。其中華碩與宏碁已分別聲明停止出貨俄羅斯與暫停俄羅斯業務，微星公司至今僅有泛泛聲明。顯然忽視其企業社會責任（CSR）報告書中對於「終結各種形式的兒童虐待、剝削、走私、暴力以及施虐」的承諾。

經濟民主連合國際倡議部主任歐栩韶表示，由勞動部勞動基金運用局進行投資運用的新制勞工退休基金，於107年度、109年度、110年度皆列名為微星公司前十大股東。此三年度，新制勞退分別持有2.91%、2.99%、2.99%的微星公司股份。雖然新制勞退並沒有在微星公司111年度中被列為前十大股東，但根據運用局的回覆，運用局目前仍透過新舊制退休金等名義合計持有微星公司約2.5%之股份。

經民連呼籲，勞動基金運用局應履行對「社會責任投資」的承諾，以股東身分就微星公司持續不願對烏克蘭境內兒童保護及企業社會責任議題作出正面回應一事表達立場，並於股東會發言及提案，要求微星公司停止對俄羅斯軍方及政府出售及維修電腦，如果，該公司已停止與俄羅斯軍方及政府間的業務往來，亦當將此重大事項於股東會報告，並要求耶魯大學更正，以免台灣的國際形象一起背黑鍋。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，從國際發展趨勢來看，不管是聯合國盡職調查的相關指引，或是各國立法的趨勢，都凸顯個別國家企業不應該去忽視人權侵害的相關事件。微星的例子正好是檢視「國家人權行動計畫」能不能落實的一個指標，不只公司要落實義務，政府也要動起來。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，基金運用局應遵守「機構投資人盡職治理守則」的原則四和原則五，派員參與微星的股東會去與公司的經營階層溝通，當微星在俄羅斯侵略戰爭的議題有重大違反公司治理原則或損及運用局受益人之虞時，應適時調整投資決策，且不排除聯合其他投資人共同表達訴求。

經濟民主連合今前往勞動部勞動基金運用局辦公室遞交陳情書。圖／經民連提供
經濟民主連合今前往勞動部勞動基金運用局辦公室遞交陳情書。圖／經民連提供

俄羅斯 人權

延伸閱讀

遭國際制裁 俄羅斯穀物聯盟：推升國內小麥儲備量

轉角Daily／斬斷普丁的能源生命線？歐盟禁止俄羅斯石油進口

普丁顧此失彼 俄亞洲政策面臨挑戰

俄烏戰爭將滿100天 環團立委呼籲拒買俄羅斯化石燃料

相關新聞

聲援烏克蘭 民團籲中央促微星退出俄羅斯營運

經濟民主連合今舉行記者會指出，在民主國家呼籲企業退出俄羅斯的呼聲中，微星科技遭耶魯大學教授點名為「無視退出要求」的企業，...

立院修法打房無果 民眾黨：民眾質疑政府決心

立法院第十屆第五會期今日結束，民眾黨團立委今舉行記者會，呼籲政府正視國家安全、居住正義、財政紀律、經濟繁榮和環境永續五大...

挑戰戒菸失敗 陳時中：無法宣布成功但「自認成功」

衛福部長陳時中今年3月宣布參加「2022戒菸就贏比賽」，不過因為忙於工作，壓力過大，似乎未戒菸成功。董氏基金會菸害防制中...

促轉會熄燈 但台灣藍綠仇恨依舊、社會更對立

「促進轉型正義委員會」昨天熄燈關門，但四年來，台灣沒有和解和包容，甚至在民進黨政府大打認知作戰下，不僅藍綠仇恨依舊，社會甚至更加對立。

以色列媒體登吳釗燮專訪 陸使館致電要求撤下

外交部長吳釗燮近日接受以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）專訪，談論中國大陸威脅，並示警以色列避免過度...

大巨蛋分潤3.6%變1.6% 王鴻薇批：急著了結去選2024

台北市政府宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，但遭質疑分潤比例偏低，台北市長柯文哲解釋，考量通膨及營建成本上漲，才採區間較低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。