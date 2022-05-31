立院修法打房無果 民眾黨：民眾質疑政府決心

立法院第十屆第五會期今日結束，民眾黨團立委今舉行記者會，呼籲政府正視國家安全、居住正義、財政紀律、經濟繁榮和環境永續五大議題，持續完善修法。立委賴香伶也表示，居住正義是民眾心中之痛，內政委員會召委卻遲不排審「平均地權條例」，讓民眾質疑政府打房的決心。

賴香伶指出，對18歲至45歲青壯世代來說，房子買不起，租也租不好，政府粗估台灣租屋量約87萬戶，但社宅包租代管登錄3萬3234戶、租賃實價登錄3萬9869戶，總共僅7.2萬戶登錄，反映租屋黑市嚴重。面對預售屋炒作，蔡政府不能再上演過去「實價登錄0.5」的髮夾彎劇碼，如果真心要打炒房、抑制房價，限制預售屋換約的修法，理應在本會期盡速排審通過，卻讓投資客足足多出至少3個月的時間逃命。

立委張其祿表示，資金過度集中流向於房地產，是房價不斷攀升的主因，儘管央行已祭出4次「選擇性信用管制」，管制力道仍然不足，央行必須對4次信用管制成效提出報告，並審慎評估第5次信用管制措施，穩定金融與避免房價炒作，且應檢討、修正「所得稅法」中的租金扣抵機制，將「房屋租金支出」改列「特別扣除額」，以實質幫助租屋族減輕租金負擔；針對「財政收支劃分法」不合時宜，也應修法讓地方財政適度提高，重新評估現行分配公式。

立委邱臣遠表示，民進黨政府一再宣稱「台美關係史上最好」，然而美國未將台灣列入印太經濟架構第一輪成員，若真如經濟部和外交部所言有望在第二輪加入，台灣尤其在半導體產業上，不能讓韓國取代台灣的角色，政府應有所準備。另外，駐泰代表自從已故的李應元大使去年8月離職後懸缺至今，顧及泰國當地有僑民以及超過5000家台商，駐泰代表人選不能再拖。

立委高虹安表示，經濟部長王美花5月強力推送解釋「不缺電」和「分區供電」，避談「停電成因」與「電網脆弱」，令民眾與產業界難以接受。針對歐盟將於明年啟動碳邊境調整機制，台灣以出口貿易為重，不可能置身事外，但根據經濟部調查，台灣有超過7成企業對碳盤查或徵收碳費認識有限，而國內查驗機構至年底只有9家，無法滿足全台近20萬家企業，必須及早研擬碳費制定，才能取得與歐盟貿易談判的機會。

立委蔡壁如表示，民眾黨團提出「礦業法」修法版本，行政院總算趕在會期結束前送入立法院，呼籲保留立法院第九屆有共識的條文，「霸王條款」應廢除、補辦環評及落實原民諮商同意權。另針對「學校供餐法」、「植物醫師法」和「野生動物保育法」等，也要在下個會期爭取優先排審。