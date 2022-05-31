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挑戰戒菸失敗 陳時中：無法宣布成功但「自認成功」

聯合報／ 記者鄒尚謙楊雅棠許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

衛福部長陳時中今年3月宣布參加「2022戒菸就贏比賽」，不過因為忙於工作，壓力過大，似乎未戒菸成功。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗認為部長只靠意志力戒菸「對自己太殘忍」。指揮中心今日記者會上，陳時中也被問及關於戒菸的議題，他「自認成功」但由於秘書不認為，因此無法宣布成功。

68歲的陳時中菸齡長達50多年，今年是人生首次下定決定要戒菸，不僅找太太孫婉玲幫忙簽名報名表，3月底更親自出席董氏基金會戒菸比賽記者會。不過，林清麗認為部長只靠意志力戒菸「對自己太殘忍」，最終也似乎沒有成功戒菸。

指揮中心今日記者會上，陳時中被問及戒菸過程的感想時，他表示雖然沒辦法對外宣布戒菸成功，但自認成功。陳時中說，這裡面有很多爭議點，但因為秘書不認為，所以無法宣布成功。

至於董氏基金會說戒菸用意志力太殘忍，陳時中則回應，這是私人問題，要私下再談。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 陳時中

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