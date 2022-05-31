大巨蛋權利金出爐 許淑華：若損市府權益 市長應被彈劾

台北市政府宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，但遭質疑分潤比例偏低，台北市長柯文哲解釋，是考量通膨及營建成本上漲。北市議員許淑華指出，所有BOT都會設定年限依序調高，但柯文哲繼2020年與遠雄簽訂不平等合約後就一路放水，認為檢調及監察院應調查，「若損及市府權益及義務，市長就應被彈劾」。

根據安侯財務顧問建議，大巨蛋的包底抽成，包底分潤比例建議訂在0.6%至1.2%之間，不過談判後定案取偏低的0.6%；至於實際營收超過預估100%至120%間，超額抽成建議0.7%至1.8%，談判定案為1%；實際營收比預估超額120%，分潤建議1.4%至3.6％，最後談判定案為1.6％。

許淑華表示，從整個大巨蛋案來看，大巨蛋還在向市府求償21億，目前仍在訴訟當中，柯文哲不僅沒去處理、溝通，現在超額利潤分配還拿最低。柯文哲上任至今對遠雄一路放水，在柯文哲自己都說大巨蛋是弊案的情況下，2020年仍與遠雄簽訂不平等合約，同意幫遠雄把大巨蛋蓋完。

許說，大巨蛋包含環評、都審等一路過關斬將，但屋頂光害問題卻還未解決，如今超額利潤分配還拿最低，顯見柯文哲只是「形式上的爭取」，甚至說大巨蛋是他8年內的政績，是他畢業典禮的成果發表，非常荒腔走板。

許淑華指出，其他BOT案都設有年限，考量投資商剛開始的投資成本高，所以初期的超額分配，市府會拿得比較低，之後再依序調高比例，畢竟對方營收會逐年增加，若預估10年回收期，那就應設定10年後調整超額利潤分配，而不是採固定方式。

許淑華說，柯文哲急著處理大巨蛋、急著剪綵，但卻沒有顧及北市府及台北市民的權益，認為這部分監察院應要來調查，先前監察院只有糾正大巨蛋70幾項違規，後來就沒動作。此次超額利潤分配有無損及市府權益，柯文哲不能拍拍屁股就卸任，「若不能解決，也不用去選2024總統」。