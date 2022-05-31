以色列媒體登吳釗燮專訪 陸使館致電要求撤下

外交部長吳釗燮近日接受以色列「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）專訪，談論中國大陸威脅，並示警以色列避免過度依賴中方；該報總主筆卡茨推文透露，報導刊出後不久即接到中國使館電話，要求其撤下報導，但他表示，報導將維持刊登。

「耶路撒冷郵報」在當地時間30日刊登卡茨（Yaakov Katz）專訪吳釗燮的報導，卡茨並在推特轉發；幾小時後，卡茨再推文指出，接到中華人民共和國駐以色列大使館的電話，要求他撤下報導，威脅若不撤下專文，將降低中以關係，及切斷與該報相關往來。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆相關提問指出，很遺憾看到報導刊出後，中方外交官員打壓該報總主筆，不尊重以色列的自由民主媒體，不尊重以色列政府；中方必須了解打壓、威脅，只會得到反效果，引起人民更大的反感與厭惡。

歐江安說，相關霸道行徑只是有損國格，貽笑國際，外交部表達遺憾，並且在此重申捍衛自由民主立場。

歐江安並重申，台以雖然沒有邦交，但關係長期非常密切友好，我方會持續與以色列深化彼此各領域的往來與合作關係。