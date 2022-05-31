大巨蛋分潤3.6%變1.6% 王鴻薇批：急著了結去選2024

台北市政府宣布大巨蛋權利金採包底抽成分潤，但遭質疑分潤比例偏低，台北市長柯文哲解釋，考量通膨及營建成本上漲，才採區間較低比例，但北市議員王鴻薇批，真正原因是柯文哲急著了結大巨蛋，「否則他背著大巨蛋這個爛尾樓，怎麼去選2024總統」。

根據安侯財務顧問建議，大巨蛋的包底抽成，包底分潤比例建議訂在0.6%至1.2%之間，不過談判後定案取偏低的0.6%；至於實際營收超過預估100%至120%間，超額抽成建議0.7%至1.8%，談判定案為1%；實際營收比預估超額120%，分潤建議1.4%至3.6％，最後談判定案為1.6％。

也就是說，若遠雄每賺1000元，北市府可獲6元；根據北市府試算，若遠雄預估每年營收50億，實際年營收為80億，市府除包底分潤獲3000萬外，另有4200萬的超額分潤，合計可收取7200萬元。

王鴻薇表示，疫情不過是這幾年的事情，當初大巨蛋在蓋時就沒有什麼營造成本問題，畢竟蓋得比較早，包底抽成比例偏低，是因柯文哲任期即將屆滿。柯文哲有任期壓力，但遠雄沒有，所以柯文哲必須去接受一個不利、一簽就是50年的條約。

王說，柯文哲今天談了權利金，好像比馬政府簽約時更好，但內容曝光後發現，柯文哲講了老半天、盯大巨蛋案這個久，但也沒爭取到多好的條件。今天講考量疫情、通膨、營建成本等都是藉口，真正原因是柯文哲必須在任內把大巨蛋做一個了結，「否則他背著大巨蛋這個爛尾樓，怎麼去選2024總統」。