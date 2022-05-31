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空軍AT-3教練機失事 陳以信等藍委籲：須找出失事原因

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
高雄岡山空軍官校一架機號0852的AT-3教練機，上午在大崗山仁德田厝里附近失事，學官徐大均不幸殉職。圖/空軍司令部提供
高雄岡山空軍官校一架機號0852的AT-3教練機，上午在大崗山仁德田厝里附近失事，學官徐大均不幸殉職。圖/空軍司令部提供

高雄岡山空軍官校一架機號0852 的AT-3教練機，上午在大崗山仁德田厝里附近失事，學官不幸殉職。國民黨立委陳以信江啟臣、馬文君今天呼籲，空軍須把失事原因找出來，不要再讓這樣悲劇發生，不要公祭完就忘記！

陳以信目前在美國從事情黨務訪問，他今天在臉書貼文向家屬致上最深哀悼，陳以信表示，聽到空軍發生AT-3教練機墜毀，他人在美國同感震驚悲痛。不幸遇難的少尉飛官徐大鈞第二次單飛，卻永遠不能回來，令人感到難過。

陳以信說，他要此對家屬致上最深哀悼，更要求空軍把失事原因找出來，不要再讓這樣悲劇發生。

國民黨立委江啟臣則以「慟！」為題點文表示，又一飛官殉職，造成空軍未來的重要戰力折損。這次殉職的飛官相當年輕，更令人感到哀慟與不捨。目前只知道是在進行訓練的時候失事墜機，但不論原因為何，都必須要查明究竟是人為、機械還是天候因素，徹底檢討改進，別再讓我空軍健兒，出師未捷身先死。

江啟臣表示，作為空軍飛官訓練用的AT-3至今有38年、F-5E服役更超過40年，機齡已高、機件相對老舊，新式勇鷹高教機已陸續交機並開始換裝換訓，國防部應如期如質並在安全無虞下完成交機作業，以確保空軍訓練飛行安全。

國民黨立委馬文君也貼文為殉職的飛官致上深沈哀悼和敬意。她表示，近年國軍飛機的失事率很高，必須找出真正的原因，不要公祭完就忘記。

空軍 陳以信 江啟臣

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