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國民黨：可支配所得成長 柯文哲、鄭文燦、林智堅倒數

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今天舉行「可支配所得成長，柯文哲、鄭文燦、林智堅成倒數三人組」記者會。圖／國民黨提供
國民黨今天舉行「可支配所得成長，柯文哲、鄭文燦、林智堅成倒數三人組」記者會。圖／國民黨提供

國民黨今天舉行「可支配所得成長，柯文哲、鄭文燦、林智堅成倒數三人組」記者會，指出2014年到2020年在六都和新竹縣市中，新北市可支配所得成長率最高，新竹縣排名第二，而台北市、桃園市、新竹市則是倒數三名，證明「綠白執政，無心市政，藍色執政，幸福保證」。

針對台北市墊底，台北市議員王鴻薇表示，台北市可支配所得的「絕對值」最高，那是前人努力的成果，台北市長柯文哲上任後「成長率」最低，表示台北的發展是停滯的。她分析，在於台北市的「居住不正義」，房貸利息與房租吃掉了大部分的所得；以及招商不足，沒有振興就業。

王鴻薇舉例，台北的房價所得比16.29，不吃不喝16年才買得起房，貸款負擔率65.09％全台最高，相較之下新北市是50.02%，全台平均值只有37.83%。而大巨蛋在柯文哲任內空轉8年，讓投資者卻步房價高加上招商不足，以及人口大幅外移到新北市，這是市民不信任柯文哲的「用腳投票」。

對於桃園市倒數第二，桃園市議員朱珍瑤指出，桃園市長鄭文燦以「桃園是成長中的新興城市」為由，以建設之名大幅舉債，至2020年底已讓桃園市的負債增加87%。朱珍瑤反問，正在「成長中」的桃園市，可支配所得的「成長率」卻是倒數第二，這不是很矛盾嗎？錢花完了只是債留子孫。

國民黨文傳會副主委何志勇表示，新竹縣、市是共同生活圈，但新竹市的可支配所得成長率15.99%，大幅落後新竹縣的25.73%；這10%的差距，就是新竹市長林智堅被「過度包裝」的最好證明。何志勇呼籲，若林智堅的心只放在參選桃園市長，不如現在就請辭，不要耽誤新竹市民，而且如果倒數第3名的林智堅要去接棒倒數第2名的鄭文燦，是非常諷刺的。

根據行政院主資料，比較六都加新竹縣市，2014年到2020年「每人平均可支配所得」的總成長率，由高到低分別是新北市36.09%，新竹縣25.73%，台南市20.53%，台中市19.36%，高雄市16.65 %，新竹市15.99 %，桃園市15.64%，台北市14.47 %。

新竹 桃園市長

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