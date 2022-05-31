大巨蛋重來一遍怎做？柯文哲：我還是想不出來

台北市政府今宣布大巨蛋權利金包底抽成分潤，外界解讀，年底選舉將至，柯文哲也是要為交棒的副市長黃珊珊排除選舉障礙。柯文哲今說，他態度是不債留子孫，很努力將歷史共業解決掉；若七年前重來一遍怎麼做？他說，「答案是，我還是想不出來。」

被問及年底選戰，黃珊珊也說，她就是做好每天的工作，就是最好準備，「要得到人民支持，就是將工作做好是唯一的方法，沒特別想法，就是將每天工作做好。」

柯文哲、黃珊珊、及相關局處首長大陣仗召開大巨蛋營收分潤說明記者會，柯文哲說，他當市長八年感觸很多，每次開會都語重心長跟公務員講，絕對不要債留子孫。

尤其他花很多力氣處理以前歷史共業，從西區門戶、拆規畫20年的忠孝橋引道、還有拆談了18年的環南市場改建、談20年改建的第一果菜、成功市場，另外，大灣北段現在還卡在內政部，還有社子島禁建50年等，「我是很努力」。

柯文哲也提到，不要看北流、北藝現在已蓋好了，但過程中會哭出來，包括北藝蓋到一半建商倒閉，北流編列預算到開工隔了十年，預算根本不能用，就是一個一個解決掉。這個國家留下太多該解決沒有解決的問題，不能當作沒看到，所以他花很多力氣，但不解決就阻礙國家進步，「我是很認真，一條一條清掉」。

柯說，他個人的態度就是不債留子孫，很努力將歷史共業解決掉，留下更好的台灣給下一代。

黃珊珊提到，我們在解決很多歷史共業的事，除了大巨蛋，還有很多糾纏多年的大案，包括當年在故宮旁的兆亨加油站被撤照，北市府和解後必須陪三千多萬，還要協助恢復設施；小巨蛋拿回1億5千萬保證金，現在還在北纜仲裁，這些前朝留下的事情，會在市長任內盡量解決。

柯文哲今天也被問到，若大巨蛋重來一遍，七年前會怎麼做？他說，這麼多年，常常都在反省大巨蛋，「若重來一遍，答案是，我還是想不出來。」

柯說，遠雄不按圖施工的歷史共業，北市府讓它停工，但遠雄連柱子都不一樣就要重新申請建照，沒人看或許會過，但現在每個人看，還有網路直播，就審查很久。

柯坦言，大巨蛋他想很久，若重來一遍也不知道怎麼應付，但就是不債留子孫，不要留下奇奇怪怪的東西，所以強調程序正義，依照 SOP走，他自己的BOT就沒有被批評，