消失81分鐘「做了該做的」 綠營批新北剩下推中央

中和兩歲男童恩恩4月染疫離世，家屬在緊急的81分鐘內在衛生局、消防局、1922之間救助無門，男童林父昨出面喊話，希望中央和新北市能夠還原完整通話紀錄、交代聯繫處置流程，以慰恩恩在天之靈。但中和議員張維倩批評，新北市衛生局除了說一句已經做了該做的，剩下就推給中央，回應仍有待加強。

張維倩表示，看到家屬的喊話感到十分的心痛，針對兩歲童父親呼籲，昨天新北市衛生局除了說一句「已經做了該做的」，剩下就推給中央，說指揮中心後來在4月20日有開會訂定訂定幼兒警示徵兆和就醫指引。新北市消防局也只是複述自己都照中央規定來處置，對於外界質疑後送過程冗長，消防局僅說明中央後來有修改確診者就醫指引，開設兒童綠色通道。

她批評，這些市府相關局處說法，講到自己就說已經盡力，剩下三句不離中央，新北市府有沒有需要思考檢討責任或是可以改進地方？在疫情嚴峻時市府僅派16位人員來處理4000多通電話，這樣的應變模式怎麼可能有辦法處理市民的問題？

關於副市長劉和然承諾市府會整理好相關資料，回應家長需求。要求市府能夠儘快給出答案，還原81分鐘內，消防、衛生等相關單位的錄音、文字紀錄。除家屬希望還原的通聯紀錄，市府也需向市民交代單位橫向聯繫及處置過程，比照家屬要求清楚交代市府行政體系做了什麼，呼籲侯友宜還原真相、釐清責任，才能避免憾事再次發生。