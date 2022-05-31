徐志榮拒絕國民黨徵召選苗栗縣長 黃健庭尷尬：會繼續勸進

國民黨選策會昨天建議徵召立委徐志榮參選苗栗縣長，不過徐志榮上午表示，自己始終如一，沒有要選縣長，拒絕黨中央徵召。進行協調的國民黨祕書長黃健庭上午在立法院受訪表示，苗栗這局，黨中央是時候該有明確的表態。他強調，會繼續勸進徐志榮，朝徵召方向進行。

黃健庭表示，他上周與昨天都有和徐志榮見面談及參選苗栗縣長一事，他也已經溝通、協調一、兩個月，徐志榮也知道黨中央想徵召他，因為選民支持度最高，也是各方支持。

黃健庭強調，他會繼續勸進徐志榮，也希望大家一起鼓勵他。希望禮拜三中常會能夠順利提名。黃健庭也說，不管是議長鍾東錦，或是農委會前農田水利署苗栗管理處長謝福弘，黨中央提名誰都表達全力支持。