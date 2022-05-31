游盈隆：蔡政府對美國唯命是從 犧牲重大利益在所不惜

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示，上周美國全國公共廣播電台（NPR）刊出一篇專訪外交部長吳釗燮的內容，吳釗燮以外交部長身份向美國社會宣佈：「為避戰，台灣不尋求獨立。」這代表蔡政府空前大膽的動作。美台關係在拜登上台之後繼續水乳交融，互動熱絡，關鍵就是蔡政府對美國唯命是從，就算犧牲重大利益也在所不惜，包括「出賣台獨」。

游盈隆指出，在這之前，吳釗燮就做過類似的舉動。2020年9月22日，他一樣透過NPR公開向美國社會大眾宣佈，「台灣不尋求與美國建立全面性關係」，意思是台灣無意與美國建交。這次更進一步，他說「台灣不尋求獨立」，這是外交部長吳釗燮個人主張嗎？當然不是，這是服從蔡總統的權力意志。

游盈隆說，當世界局勢動盪，俄烏戰爭將台灣變成世界的焦點，因為中共隨時可能武力攻打台灣，此時此刻蔡政府向美國社會公開宣佈「不尋求獨立」，一方面讓山姆大叔眉開眼笑，另一方面也讓中南海吃下一顆定心丸，一石二鳥。

游盈隆表示，蔡政府和中南海之間有沒有密使？不需揣測。過去七十年，兩岸之間密使多如牛毛。但密使再多都不如公開演一齣戲，就像吳釗燮代表蔡政府公開向世人宣佈「台灣不尋求獨立」，美國民主黨政府高興，中國習近平窩心，蔡英文就這樣完成了她的使命。但中共並不會這樣就放棄武力犯台，因為中共胃口很大，要的更多。

游盈隆指出，從台灣內部政治發展的觀點看，經蔡英文特使吳釗燮公開發出「台灣不尋求獨立」後，蔡英文路線已經正式浮上台面，這個路線揮別了李登輝「明統暗獨」和陳水扁「一邊一國」路線，她放棄台獨的理想與價值，要追求屬於自己的歷史時空。

游盈隆分析，蔡總統的任期還有兩年，她會全力扶植她的接班人參選總統，例如前副總統陳建仁就是可能人選之一，用這樣的路線對抗賴清德所代表的民進黨傳統政治路線，往後戲劇張力無窮，高潮迭起，鹿死誰手，尚不可知，「是誰說的，蔡英文已經不需要選舉，心中已沒有牽掛？笨死了」。