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美參議員譚美再訪台 民進黨：倍感親切

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
美國聯邦參議員譚美達克沃絲（左三）三十日晚間二度訪台，外交部政務次長曾厚仁（右三）到場接機，雙方於入境長廊上合照。記者黃仲明／攝影
美國聯邦參議員譚美達克沃絲（左三）三十日晚間二度訪台，外交部政務次長曾厚仁（右三）到場接機，雙方於入境長廊上合照。記者黃仲明／攝影

美國聯邦參議員譚美率團訪問台灣。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨誠摯歡迎高度友台的好朋友在不到一年內二度率團來訪，讓台灣倍感親切。

謝佩芬指出，去年6月，台灣疫情嚴峻之際，譚美、參議員蘇利文，以及參議員昆斯等三人專程搭乘軍機訪台，宣布捐贈台灣疫苗，譚美並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，他們當時展現的及時幫助與堅定情誼，讓台灣人民非常感動。

謝佩芬表示，譚美身為「參議院台灣連線」的成員，長期堅定支持台灣。例如，2021年7月提出、後納入「2022會計年度國防授權法」通過立法的「台灣夥伴法案」，以及上星期提出的「2022年強化台灣安全法案」，都是她的提案，民進黨對此深表感謝。

謝佩芬進一步表示，對於譚美再度來訪，民進黨非常歡迎，很高興這次譚美在台灣有更充裕的時間，親眼見證台灣對民主、自由、人權的堅持，並為台美友好的情誼再添佳話。

謝佩芬 民進黨 台灣人

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