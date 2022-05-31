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立院三讀通過 增訂地方行政訴訟庭法官任用資格

聯合報／ 記者劉宛琳李承穎／台北即時報導
立法院副院長蔡其昌敲槌，三讀通過法官法。記者陳正興／攝影
立法院副院長蔡其昌敲槌，三讀通過法官法。記者陳正興／攝影

立法院院會今天三讀通過法官法，增訂高等行政法院地方行政訴訟庭法官之任用資格，以及地方行政訴訟庭候補法官辦理事務之內容，以充實高等行政法院地方行政訴訟庭之辦案人力；另放寬職系調任限制，增訂實任法官轉任司法人員，得不受公務人員任用法有關職系調任限制之規定。

配合行政法院組織法修正，原分散各地方法院之行政訴訟庭改為高等行政法院增設地方行政訴訟庭，三讀條文明定高等行政法院增設地方行政訴訟庭法官任用資格，並增訂實任法官轉任司法行政人員，得不受公務人員任用法有關職系調任限制之規定，以符合實際需要。

三讀條文也明定，候補法官任用於高等行政法院地方行政訴訟庭法官者，於候補期間，充任合議案件之陪席法官及受命法官，並得獨任辦理適用或準用行政訴訟簡易訴訟程序事件。

司法 立法院

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