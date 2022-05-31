立院三讀通過 高等行政法院增設地方行政訴訟庭

立法院今天三讀通過行政法院組織法、行政訴訟法部分條文修正案，高等行政法院分設高等行政訴訟庭、地方行政訴訟庭，並增訂遠距審理、巡迴法庭等條文，讓民眾訴訟便利性不打折。

立法院司法及法制委員會日前併案審查司法院及朝野立委所提行政訴訟法、行政法院組織法部分條文修正草案等案，司法院秘書長林輝煌等人列席報告，並備質詢，未有條文保留，初審通過。全案不須交由黨團協商。

將第一審改設於高等行政法院曾引起疑慮，會否造成「民告官」障礙，影響民眾訴訟方便性，司法院秘書長林輝煌曾指出，草案中有巡迴法庭、遠距視訊審理，不會影響民眾權利。

條文規定，高等行政法院除別有規定外，指的是高等行政法院高等行政訴訟庭與地方行政訴訟庭。地方行政訴訟庭管轄事件，包括通常訴訟程序事件、簡易訴訟程序事件、交通裁決事件、收容聲請事件及其他法律規定等行政訴訟事件。

條文規定，當事人一造的住居所、公務所、機關、主事務所等所在地，位於與法院相距過遠的地區者，行政法院應徵詢其意見，以遠距審理、巡迴法庭或其他便利的方式行之。相關認定標準及巡迴法庭的開庭辦法等，由司法院定之。

條文規定，如果起訴是基於惡意、不當或其他濫用訴訟程序的目的或有重大過失，且事實上或法律上的主張欠缺合理依據，遭行政法院駁回原告之訴者，行政法院得對實質上進行濫訴行為的原告、代表人或管理人、代理人，各處以新台幣12萬元以下罰鍰。