政務官失職賠償條款遭封殺 李貴敏：憑甚麼官損人民賠

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委李貴敏。本報資料照片
國民黨立委李貴敏。本報資料照片

立法院今天三讀通過「公務員服務法」，國民黨立委李貴敏表示，不出意外，執政黨修法條文輕騎過關，但她與多位在野立委主張增訂公務員服務法第22條之2，政務官應恪盡善良管理人的忠實與注意義務，對政策及執行應負損害賠償責任的修正條文，依舊胎死腹中。

李貴敏試問，政務官為執行公務負責，保障公共利益，不是天公地道嗎？憑甚麼官員造成的損失，要用國家賠償、人民的納稅錢來賠？

李貴敏指出，民進黨執政挾著國會絕對多數的優勢，囂張跋扈，要人民進萊豬、吃核食、喝核廢水，肆無忌憚。更以防疫紓困振興為名，要了民眾8400億特別預算，但到底花了多少錢在防疫身上？從缺口罩、缺酒精、缺疫苗，更搞到缺快篩、缺備藥，零零總總不該由政務官負責嗎？

李貴民說，她當初起草修正條文時，特別參考政府對民間企業經營者的法律規範，所以相關條文規定跟政府要求民間企業經營者所負責任完全一樣。如果人民、民間企業該負的責任，為什麼官員不用？難道又是雙標？現行法對政務官或應負責的決策參與者致國家受損害時，根本沒有賠償責任的明文規定，這有道理嗎？

李貴敏強調，民主國家以民為主，行政單位成立的唯一目的就是要服務人民，政府如何擬定、執行政策，妥善運用預算，對追求國家及人民福祉之最大利益更至關重要。可是大家看到先人拋頭顱灑熱血、爭取民主自由的結果，換來的卻是今日民進黨政府的民主獨裁，不僅讓貪汙除罪化，更否決了政務官對政策須負賠償責任的條文。

李貴敏表示，她的提案係主張公務員服務法增訂第22條之2，針對政務官、特任官、簡任12職等及以上之公務員，應忠實執行公務並盡善良管理人之注意義務，如未以國家最大利益為優先、或有違法之行為，致國家受損害者，負損害賠償責任。至於官員辯稱，政務官如有過失，或故意情況之下，無須修法，國家賠償法已經可以解決。但國家賠償法索賠的錢是誰的？不還是百姓辛苦的納稅錢。

李貴敏 公務員 民進黨

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