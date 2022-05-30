國父遺像遭砸破 立委林俊憲：該是撤下的時候了

立法院今天因會計法爆發激烈朝野衝突，國民黨立委丟水瓶砸破國父遺像，民進黨立委林俊憲在臉書表示，既然連國民黨也毫不在意破壞，或許是撤下的時候了。要撤下孫文遺像，唯一的阻力恐怕就只有國民黨，但連他們自己都如此不尊重孫文了，掛著還有意義嗎？

林俊憲在臉書指出。孫文只是一個象徵，象徵過去那段單一價值觀的黨國神話時期，他的個人功過倒是其次，但唯有先讓他「走下神壇」，才能代表我們正式告別那個時代，也才是真正的尊重歷史。

林俊憲表示，今天國民黨在立法院議場內杯葛議事的時候，朝主席台丟了杯水，結果不僅把背後的孫文遺像淋濕，還把畫砸破了。實在是想不到，每週上班都會看到的這張照片，破壞的人竟然會是國民黨。

林俊憲表示，孫文遺像高掛在主席台後方的時間就跟立法院議場落成時間一樣久，可以說他見證了台灣政治70多年來的風風雨雨。不僅是立法院，年長一點的朋友一定也曾在學校升旗台每天看著他，但民主化以後公家機關都陸續撤下，反倒是立法院至今都還掛著，各委員會都有，彷彿有人在後面盯著你，他這會期擔任召委坐在台上特別有感觸。

林俊憲表示，全世界幾乎沒有國家在國會懸掛重要人物遺像，至少不會是這麼顯眼的地方，畢竟國家不是靠一個人打造的，如果孫文要掛，那黃興可不可以掛？而掛了以後，又有多少台灣人知道他是誰？跟當今台灣又有什麼關聯？

林俊憲表示，當年在威權時代，國民黨為了愛國教育，給這些歷史人物加上了偶像崇拜，恐怕孫文自己也沒有預料到他會有如此崇高的地位，但隨著民主化後越來越多史料被公開，人們對歷史人物可以有更客觀的評價，沒有人可以代表一個國家，尤其是中華民國台灣這個如此複雜的國家。