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6月1日入主高雄市黨部 許智善：沒有蜜月期

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
5月22日民進黨舉辦黨職改選，高雄市黨部新任主委許智善到鳳山行政中心投票。本報資料照片
5月22日民進黨舉辦黨職改選，高雄市黨部新任主委許智善到鳳山行政中心投票。本報資料照片

民進黨高雄市黨部換人當家，新主委許智善6月1日上任，他說，一就位要馬上捲起衣袖做事，沒有蜜月期，執行長及3位副執行長等人事布局還沒完全敲定，派系共治是共識，希望好人才都來黨部幫忙。

許智善是民進黨立委許智傑胞弟，許智善說，很多人會介紹他是「許智傑的弟弟」，但他就是一個獨立個體，會全心全意扮演好黨部主委角色。

談起對新職期許，許智善說，他當選主委後，有一些年輕黨員因為理念契合加入民進黨，希望能有愈來愈多認同本土精神的隊友入黨，過去有一些老黨員流失，會繼續努力，鼓勵老黨員歸隊一起為高雄、為台灣打拚。

許智善說，目前黨部黨工團隊運作很上軌道，很多事務、方向會延續，各派系之間有良性競爭，但彼此沒有無法合作的鴻溝，他上任後，會與各派系維持良好互動，打造黨部成為派系共治的戰鬥團隊，為2022選戰打下漂亮一仗。許智善說，市長陳其邁帶領的市政團隊防疫表現有板有眼，年底市長一役不只要連任，而且要贏得漂亮，黨提名35位市議員參選人要拚「全壘打」。

民進黨5月22日舉行三合一黨職改選，高雄市黨部主委選舉，經過市長陳其邁事先協調，菊系、湧言會暫時休兵，只有許智善一人登記，投票率約67%。

依據規定，黨職改選2周後辦理交接，現任主委趙天麟偕黨部政務性人員原本5月31日要一同卸任，考量許智善確診等因素，最快要5月31日深夜才能出關，因此許智善、趙天麟主委交接訂在6月1日上午10點，黨部執行長楊于謙等人在市黨部任期到5月31日，之後轉入趙天麟立委服務團隊。

民進黨 趙天麟 許智傑

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