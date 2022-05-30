美參議員譚美訪台 AIT：將談區域安全、全球供應鏈
美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今晚抵台，至6月1日訪問台灣；美國在台協會（AIT）指出，譚美此次訪問為其在印太地區訪問的其中一環，她將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。
蔡英文總統將於明早接見譚美及訪團，另據外交部指出，譚美所率訪團在台期間將會晤蔡總統、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。
去年六月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，譚美、參議員蘇利文（Dan Sullivan）昆斯（Chris Coons）搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗；時隔不到一年，潭美再度訪問台灣。
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