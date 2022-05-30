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美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

美參議員譚美訪台 AIT：將談區域安全、全球供應鏈

聯合報／ 記者張加／即時報導
美國聯邦參議員譚美（右二）今天（30日）晚上再度訪台，外交部政務次長曾厚仁（右一）到場接機。記者黃仲明／攝影
美國聯邦參議員譚美（右二）今天（30日）晚上再度訪台，外交部政務次長曾厚仁（右一）到場接機。記者黃仲明／攝影

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今晚抵台，至6月1日訪問台灣；美國在台協會（AIT）指出，譚美此次訪問為其在印太地區訪問的其中一環，她將與台灣資深領袖就美台關係、區域安全、貿易與投資、全球供應鏈及其他共同利益等重要議題交換意見。

蔡英文總統將於明早接見譚美及訪團，另據外交部指出，譚美所率訪團在台期間將會晤蔡總統、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

去年六月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，譚美、參議員蘇利文（Dan Sullivan）昆斯（Chris Coons）搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗；時隔不到一年，潭美再度訪問台灣。

美國在台協會 外交部 行政院

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