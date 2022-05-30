影／轟綠用國家機器堵人民嘴 王鴻薇：是可忍，孰不可忍

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，感慨「很多孩子都走了」染疫死亡一事，遭行政院長蘇貞昌喊查辦。雖然蘇揆事後改口稱非針對個人，仍然引發各界熱議。國民黨文傳會副主委林家興、台北市議員王鴻薇，以及律師蕭棋云、杜家駒、梁樹綸等人，今天在國民黨中央黨部召開「為兒童權益發聲」記者會，同時也在現場為因疫往生者默哀。王鴻薇怒批政府不能保護孩子，只會動用國家機器堵人民的嘴。真是「是可忍，孰不可忍」。

王鴻薇指出，最近全國在打兒童疫苗，很多家長甚至跨縣市，從北部帶孩子到南部打疫苗，這種亂象，難道不是顯示政府無能嗎？政府這樣無能，還可以這麼冷血，要查辦郭彥均，簡直莫名其妙。「郭彥鈞的心聲，就是人民的心聲」，無法接受民進黨政府動用國家機器堵人民的嘴。

王鴻薇說，每一個孩子都是獨一無二，看到這麼多孩子在這場疫情中死亡，或轉成中重症，他們的家長、家人是多麼的哀傷！10個孩子失去生命，「請問蘇貞昌，你覺得要死多少位孩子，你才覺得夠多呢」？

王鴻薇也痛批，民進黨的網軍，「綠軍出征，寸草不生」！用綠軍出征的方式、去堵住人民的嘴；但現在網軍追殺還不夠，還要用國家機器來追殺，「是可忍，孰不可忍」。