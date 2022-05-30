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美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

影／轟綠用國家機器堵人民嘴 王鴻薇：是可忍，孰不可忍

聯合報／ 記者陳筠青陳聖文黃純益龔盈全／台北即時報導
國民黨召開「為兒童權益發聲」記者會，台北市議員王鴻薇怒批政府不能保護孩子，只會動用國家機器堵人民的嘴。真是「是可忍，孰不可忍」。圖／翻攝直播畫面
國民黨召開「為兒童權益發聲」記者會，台北市議員王鴻薇怒批政府不能保護孩子，只會動用國家機器堵人民的嘴。真是「是可忍，孰不可忍」。圖／翻攝直播畫面

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友的對話，感慨「很多孩子都走了」染疫死亡一事，遭行政院長蘇貞昌喊查辦。雖然蘇揆事後改口稱非針對個人，仍然引發各界熱議。國民黨文傳會副主委林家興、台北市議員王鴻薇，以及律師蕭棋云、杜家駒、梁樹綸等人，今天在國民黨中央黨部召開「為兒童權益發聲」記者會，同時也在現場為因疫往生者默哀。王鴻薇怒批政府不能保護孩子，只會動用國家機器堵人民的嘴。真是「是可忍，孰不可忍」。

王鴻薇指出，最近全國在打兒童疫苗，很多家長甚至跨縣市，從北部帶孩子到南部打疫苗，這種亂象，難道不是顯示政府無能嗎？政府這樣無能，還可以這麼冷血，要查辦郭彥均，簡直莫名其妙。「郭彥鈞的心聲，就是人民的心聲」，無法接受民進黨政府動用國家機器堵人民的嘴。

王鴻薇說，每一個孩子都是獨一無二，看到這麼多孩子在這場疫情中死亡，或轉成中重症，他們的家長、家人是多麼的哀傷！10個孩子失去生命，「請問蘇貞昌，你覺得要死多少位孩子，你才覺得夠多呢」？

王鴻薇也痛批，民進黨的網軍，「綠軍出征，寸草不生」！用綠軍出征的方式、去堵住人民的嘴；但現在網軍追殺還不夠，還要用國家機器來追殺，「是可忍，孰不可忍」。

王鴻薇 國家機器 民進黨

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蘇貞昌喊查辦郭彥均 王鴻薇怒：用國家機器封人民的嘴

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