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美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

美國參議員譚美率團抵台 蔡總統明早接見談區域安全

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
美國聯邦參議員潭美去年在松山機場會見蔡英文總統。圖／總統府提供
美國聯邦參議員潭美去年在松山機場會見蔡英文總統。圖／總統府提供

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth, D-IL）晚間率團抵達台灣，展開至6月1日訪問行程，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府表達誠摯歡迎。蔡總統將在明天上午於總統府接見譚美及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。

張惇涵表示，台灣人民對譚美並不陌生。去年6月，台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，譚美、參議員蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）等三人專程搭乘軍機訪台，代表美國政府宣布捐贈台灣疫苗，並強調「不會讓台灣孤軍奮戰」，不但給予台灣重要的支持力量，也讓許多台灣人民深受感動。

張惇涵表示，譚美為「參院台灣連線」成員，長年堅定力挺台灣，並多次在聯邦參議院推動或連署友台議案。諸如2021年7月，譚美便與參議員柯寧（John Cornyn, R-TX）共同提出「台灣夥伴法案（Taiwan Partnership Act）」，鼓勵各州國民兵與我國國軍建立夥伴計畫，已獲納入「2022會計年度國防授權法（NDAA 2022）」通過立法。

張惇涵說，就近期而言，諸如這個月即提出「2022年強化台灣安全法案（Strengthen Taiwan’s Security Act of 2022）」，支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。這個月中旬，譚美也與其他51名參議員聯名致函美國總統拜登，呼籲將台灣納入「印太經濟架構（IPEF）」。

張惇涵表示，此次訪問團是繼4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率領重量級國會議員來訪後，相隔1個多月的時間，美方再度有重量級參議員訪台。期待此行能讓台美在既有「堅若磐石」的基礎上，進一步深化合作夥伴關係。

張惇涵 美國 總統府發言人

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