美國參議員譚美達克沃絲今晚抵台 明拜會蔡英文總統

去年六月美國代表捐贈莫德納疫苗的參議員譚美達克沃絲（Tammy Duckworth）今天（30日）晚上再度訪台，預計明天將拜會蔡英文總統。譚美達克沃絲自舊金山搭乘聯合航空UA-871航班，於今晚7點36分抵達桃園機場，外交部政務次長曾厚仁到場接機，雙方於入境長廊上合照，隨後經商務中心辦理通關入境手續。

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth，民主黨）曾於去年2021年6月6日旋風式訪台，當時她與蘇利文（Dan Sullivan，共和黨）及昆斯（Chris Coons，民主黨）搭乘美軍C-17運輸機，從南韓烏山空軍基地起飛，抵台時宣布美國將會再贈台灣75萬劑疫苗。這是美國聯邦參議員首次搭乘美國空軍C-17運輸機飛抵松機，也是松機首度有美軍戰略運輸機到訪。 美國參議員譚美達克沃絲（Tammy Duckworth）（前左一）今天（30日）晚上再度訪台，經商務中心通關入境。記者黃仲明／攝影