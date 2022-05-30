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美國參議員譚美晚間抵台 將拜會蔡總統、蘇貞昌談5大議題

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美參議員譚美今晚抵台 訪台將見蔡總統、蘇貞昌

聯合報／ 記者張加／即時報導
美國參議員譚美達克沃絲（Tammy Duckworth）（前左一）今天（30日）晚上再度訪台，經商務中心通關入境。記者黃仲明／攝影
美國參議員譚美達克沃絲（Tammy Duckworth）（前左一）今天（30日）晚上再度訪台，經商務中心通關入境。記者黃仲明／攝影

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）30日晚間抵達台灣，在台期間將會見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人。

外交部表示，譚美30日至6月1日率團訪台，由外交部政務次長曾厚仁代表我國政府前往接機；訪團在台期間將會晤蔡總統、蘇貞昌、經濟部長王美花，並接受外交部長吳釗燮款宴，雙方將就台美關係各項重要議題深入交換意見。

此為譚美繼於去（110）年6月與聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）及昆斯（Chris Coons）等三人搭乘軍機訪台後，時隔不到一年再度訪問我國。

外交部指出，今年4月美國聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham,）率領重量級國會議員訪問台灣後，相隔1個多月美方再度有譚美率團來台，展現美國國會對台灣的高度重視與堅定支持，彰顯美國對台灣「堅若磐石」的支持與承諾；外交部相信譚美來訪有助於進一步深化台美關係的緊密合作夥伴關係。

外交部 美國 台美關係

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