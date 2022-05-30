促轉會正式拆牌走入歷史 葉虹靈：轉型正義未結束
「促進轉型正義委員會」今天正式拆牌畫下句點，代理主委葉虹靈表示，促轉會任務結束，不是轉型正義的結束，相關業務接下來會分散到各部會，由行政院統籌來做，轉型正義相關工作會一棒接一棒，繼續下去。
葉虹靈接受媒體訪問時指出，促轉會這四年非常感謝各界支持、指教、監督，促轉會任務的結束，不是轉型正義的結束，相關業務接下來會分散到各部會，由行政院統籌來做；她期待，包括受難者的平復、權益回復等各項工作，可以繼續完成法制化。
葉虹靈也表示，請外界給各部會、行政團隊鼓勵與監督，轉型正義就像受難前輩說的，「燈可以熄、光不會滅」，相關工作會一棒接一棒，繼續下去；轉型正義是長期馬拉松，需要公私部門、政府部會一同協力，促轉會的結束是下一個新階段的開始。
葉虹靈也表示，促轉會運作四年的分數，留給外界打，總結報告已提出、也可在網路下載，她希望各界可以從裡面看到台灣走過的威權歷史，並記得身邊還有很多在受苦的受難者與家屬；她希望每一個人盡全力協助，不管是國家平反或幫助受難者重新融合回到社會，都請民眾繼續關注與支持轉型正義工作。
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