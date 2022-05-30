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民進黨3都民調崩盤 吳子嘉直指罪魁禍首就是這2人

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）。報系資料照／記者陳正興攝影
行政院長蘇貞昌（左）與衛福部長陳時中（右）。報系資料照／記者陳正興攝影

《美麗島電子報》最新民調顯示，行政院長蘇貞昌滿意度43.0%、不滿意度48.5%，呈現死亡交叉；衛福部長陳時中4月滿意度為63.9%，5月卻只剩48.9％，短短一個月降了15%。媒體人吳子嘉表示，民進黨在台北、新北及桃園三都的民調已經開始崩盤、下滑，罪魁禍首就是陳時中和蘇貞昌。

對於近日蘇貞昌表現，吳子嘉在YouTube談話節目《董事長開講》發表評論，諷刺道「蘇貞昌這幾天為什麼抓狂？當然是他有受傷，不然怎麼會突然之間開始有些動作」，他批評蘇貞昌碰到事情第一個反應是人間蒸發，甚至突然叫警察幫他抓人，可能就是他看到民調結果呈現死亡交叉。

吳子嘉預測「蔡英文6月份就會把他（蘇貞昌）換掉，換成前副總統陳建仁」，蘇貞昌或許也有預感，自認官位快要不保，因此才會醜態畢露。

陳時中的全國滿意度民調掉了整整15%，對此，吳子嘉直言「民進黨倒大楣了」，會被陳時中「搞死掉」，外界批評陳時中只做一件事，就是專門修理雙北老百姓，每天吵架。不只如此，近日藝人郭彥均出言「很多孩子都走了」掀起風波，換蘇貞昌出來罵人，還叫警察出來抓人，彷彿回到白色恐怖時代。

民調 吳子嘉 蘇貞昌 陳時中 民進黨

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