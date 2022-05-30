國務機要費強渡關山 藍白黃痛批綠護航

國務機要費除罪化三讀通過，朝野火爆衝突！立法院院會30日通過國務機要費除罪化。民進黨團總召柯建銘認為，國務機要費除罪化是轉型正義的重要一環；藍委曾銘宗則砲轟，執政黨在疫情如此嚴峻的狀況下，硬要通過該法案，「超級可惡」；時代力量立委陳椒華則呼籲，執政黨應專注解決民生問題防疫問題；民眾黨委張其祿指出，此次提案完全放任立委提案，未見法務部與主計總處說法。

《會計法》修正草案明定2006年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事與刑事責任。其中，溯及既往的條款，被視為替前總統陳水扁開脫。

綠召開記者會緩頰

立法院三讀現場爆發衝突場面，國民黨立委在台下灑玩具鈔，嗆「假防疫、真貪污，為阿扁除罪化」，更頻頻傳出立委相互拉扯的狀況，過程中，國民黨立委洪孟楷頭部撞到牆壁、民進黨立委洪申翰手部受傷。

柯建銘下午隨即召開「特別費、國務機要費都是轉型正義一環」記者會表示，國務機要費、特別費都是歷史共業，都是轉型正義的一環，考量法律公平性原則及憲法平等權狀況下，「哪有特別費除罪，國務機要費不除罪」的道理。

民進黨立委蔡易餘亦說，在國務機要費處理的過程中，「國民黨群魔亂舞、雜亂無章」，拿水杯狂砸，水杯是硬的，砸到眼睛會受傷，譴責其暴力行為。他更指出，陳水扁還是有其他訴訟，得繼續維持保外就醫狀態，不會因法案三讀通過改變任何現狀。

在野黨極力砲轟

國民黨立委曾銘宗受訪時痛批三點，第一、疫情如此嚴峻，至今約超過1300人死亡，民進黨團卻在這節骨眼上通過除罪化，顯見「執政黨心中根本就沒有考量到人民」；第二，國務機要費一年高達新台幣數千萬元，與首長特支費一年僅幾萬元，相差很多，「怎麼可以混為一談」？

第三、檢調已認定阿扁貪汙金額達數億，民進黨要趁疫情幫前總統陳水扁的國務機要費除罪化，曾銘宗直呼「超級誇張」、「超級可惡」。

時代力量立委陳椒華批評，支持涉及國務機要費的案件當事人在司法程序上爭取自己的清白，但反對就個案提出普遍適用的修法提案，修法更不應該溯及既往。

民眾黨立委張其祿也表示，國務機要費是否屬於特別費，存在很大的爭議，且此次修法又涉及特定個人的回溯立法，討論應該要更謹慎。他指出，這次修法執政黨根本沒有行政院版本，完全放任立委提案，「民眾黨團期期以為不可，對這次修法相當遺憾。」

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