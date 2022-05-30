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卸任後備戰2024總統大選？ 柯文哲：不選才須公布

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
針對是否角逐2024總統大位，台北市長柯文哲表示，要選不用公布，不選才需要。記者余承翰／攝影
針對是否角逐2024總統大位，台北市長柯文哲表示，要選不用公布，不選才需要。記者余承翰／攝影

台北市長柯文哲今赴北市議會進行任內倒數第二次的市政總質詢，北市議員林穎孟詢問柯文哲「退休」是否即刻準備選總統，柯文哲先是說「自己的工作自己找」，要先回台大醫院後再研議，但對於2024競選總統大位，柯文哲說，「要選不用公布，不選才要公布」。

柯文哲卸任在即，林穎孟表示，有民調顯示，有2成台北市民希望柯文哲卸任後就退休，但柯文哲曾公開表示自己將準備選總統，詢問柯文哲退休後要找什麼工作、是否備戰2024總統大選。

柯文哲表示，退休後還是要找工作，但「自己的工作自己找」，自己本職還在台大醫學院，現在屬於借調，卸任後要先回台大醫學院再研議下一步。

林穎孟追問，所以是要先回台大醫學院，在公布自己是否要選總統？柯文哲回應，目前規畫就是過一天算一天，對於是否選2024總統，柯文哲說，「要選不用公布，不選才需要公布」。

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