582噸援助烏克蘭物資 外交部： 27日全數順利運出

外交部今表示，國人捐贈烏克蘭總計達582噸的人道救援物資已全數於27日順利運出。

外交部指出，自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，已造成數百萬烏國人民被迫逃離家園、躲避戰火，台灣作為國際社會民主陣營的成員，因為長期面對中國的威脅，特別能體會烏克蘭人民的處境；外交部期待台灣提供的物資能協助烏克蘭難民度過難關，誠盼烏克蘭人民早日脫離戰爭苦難，回復平靜生活，重建家園。

外交部3月7日至18日期間辦理募集民間愛心物資援贈烏克蘭活動，並自3月17日起陸續以航空貨運將人道物資送往鄰近烏克蘭的斯洛伐克、波蘭等國；此次人道援助烏克蘭活動，經統計共有8474位國人或機構慷慨捐贈物資，並在2000名以上熱心志工、外交部同仁及承運廠商投入下，將物資分類、確認效期並重新分裝後，經承運公司清算確認援烏物資總重達582噸，而箱數則達37620箱。

外交部表示，在波蘭及斯洛伐克朝野協助下，人道救援物資得以順利送交烏國受戰爭影響的百姓，運送過程中雖曾因國際援救物資大量湧入，導致機場通關作業略有延遲，但經由各方持續努力，終於在5月27日順利將全數物資運送完畢。