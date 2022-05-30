郭彥均發文引爭議 侯友宜：要用積極正向態度面對

藝人郭彥均發文提到「很多孩子走了」，當時行政院長蘇貞昌說要法辦，後續引發軒然大波。新北市長侯友宜表示，面對這段疫情，要用積極正向的態度守住，度過難關。

侯友宜表示，面對這段疫情，大家都要全心全力把防疫做好，用積極正向的態度守護每個人民最寶貴的生命，希望疫情能守住，讓大家都能夠平安度過這個難關。

另外，新北近期確診數下降，外界關注是否有下滑趨勢。侯友宜回應，新北的疫情在5月17號最高點，當日確診是2萬7千例，逐漸到今日的5月30號，可以看見7日的平均線是逐漸地往下在滑、緩下來。

侯友宜指出，雖然疫情逐漸有緩和的狀況，但新北還是要全力以赴把疫情做得更穩定，目前每天確診的個案還是在萬名左右，新北一定要全力以赴守住每一個案例，希望把它做到更穩定。