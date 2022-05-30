郭彥均事件延燒 柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

藝人郭彥均發文「很多孩子都走了」，行政院長蘇貞昌稱要就責查辦。對此，台北市長柯文哲今說，民進黨字典裡沒有認錯，「他們會拗到底」，認為文章本身沒有什麼大問題，不用反應這麼激烈，更批評網軍玩過頭了。

柯文哲今赴台北市議會進行市政總質詢，李柏毅表示，現在有很多非綠營人士對此事很憤慨，但總統蔡英文默不吭聲、行政院長蘇貞昌說要究責查辦，綠營一直圍剿郭彥均，柯曾稱自己是墨綠的，會不會對現在的民進黨失望？柯文哲說，「失望也不是因為這件事情」網軍玩過頭，總有一天會遭到報應。

柯文哲表示，這篇文章是沒什麼問題，但是內容農場轉載那個要另外查，很多東西就是政府也要有自信。李柏毅表示，柯文哲曾在臉書寫「今天不講話，明天輪不到你講話。」現在對蔡英文與蘇貞昌的態度會不會感到失望？柯文哲說，不用對這篇文章反應過度，李柏毅質疑，「你現在是退縮了嗎？」

李柏毅再批評蔡英文默不吭聲，柯文哲說，「她也不用每件事情都要表態」，像是他自己基於醫學上實務上該講的就講，每次講都打的鼻青臉腫，後面還不是照抄。

至於是否贊同民進黨的做法？柯文哲說，民進黨的字典裡沒有認錯，這也是很麻煩，「他們就是會拗到底」，這篇文章本身沒有什麼大問題，不用反應這麼激烈，也不必讓行政院長做這個動作，「如果用這標準，那我們每天被K的不是更冤望。」

李柏毅表示，如果柯不敢表達對民進黨感到失望，難道希望之後選舉能想拿到民進黨的票？柯文哲說，「正確來講，我搞不清楚他們在幹什麼。」