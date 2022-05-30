快訊

立法院三讀 公務員每日辦公8小時、假日可兼職

華視新聞第10度出包 疾管署副署長莊人祥遭「貶官」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭彥均事件延燒 柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲確診後在家居隔7天，今天解隔後赴市議會備詢，但有咳嗽症狀仍搭公車上班引起爭議，對此他表示自己都有戴好口罩。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲確診後在家居隔7天，今天解隔後赴市議會備詢，但有咳嗽症狀仍搭公車上班引起爭議，對此他表示自己都有戴好口罩。記者余承翰／攝影

藝人郭彥均發文「很多孩子都走了」，行政院長蘇貞昌稱要就責查辦。對此，台北市長柯文哲今說，民進黨字典裡沒有認錯，「他們會拗到底」，認為文章本身沒有什麼大問題，不用反應這麼激烈，更批評網軍玩過頭了。

柯文哲今赴台北市議會進行市政總質詢，李柏毅表示，現在有很多非綠營人士對此事很憤慨，但總統蔡英文默不吭聲、行政院長蘇貞昌說要究責查辦，綠營一直圍剿郭彥均，柯曾稱自己是墨綠的，會不會對現在的民進黨失望？柯文哲說，「失望也不是因為這件事情」網軍玩過頭，總有一天會遭到報應。

柯文哲表示，這篇文章是沒什麼問題，但是內容農場轉載那個要另外查，很多東西就是政府也要有自信。李柏毅表示，柯文哲曾在臉書寫「今天不講話，明天輪不到你講話。」現在對蔡英文與蘇貞昌的態度會不會感到失望？柯文哲說，不用對這篇文章反應過度，李柏毅質疑，「你現在是退縮了嗎？」

李柏毅再批評蔡英文默不吭聲，柯文哲說，「她也不用每件事情都要表態」，像是他自己基於醫學上實務上該講的就講，每次講都打的鼻青臉腫，後面還不是照抄。

至於是否贊同民進黨的做法？柯文哲說，民進黨的字典裡沒有認錯，這也是很麻煩，「他們就是會拗到底」，這篇文章本身沒有什麼大問題，不用反應這麼激烈，也不必讓行政院長做這個動作，「如果用這標準，那我們每天被K的不是更冤望。」

李柏毅表示，如果柯不敢表達對民進黨感到失望，難道希望之後選舉能想拿到民進黨的票？柯文哲說，「正確來講，我搞不清楚他們在幹什麼。」

柯文哲 民進黨 行政院

延伸閱讀

解隔首日咳嗽仍搭公車上班 柯文哲：都有戴好口罩

出關搭公車上班 議員轟咳嗽乘客怕 柯文哲回口罩有戴好

【重磅快評】追殺郭彥均不成 再拿內容農場祭旗？

下令查郭彥均又「髮夾彎」 蘇貞昌也造謠曾被法辦…

相關新聞

立院三讀 公務員每日辦公8小時、假日可兼職

為了強化公務人員服公職權及健康權保障，立法院今天三讀修正「公務員服務法」部分條文，明定公務員每日辦公時數8小時、每周40...

影／任務終結！促轉會交177萬字總結報告 拆下招牌走入歷史

促進轉型正義委員會向行政院遞交一七七萬字總結報告，宣告任務終結，下午工人進行招牌拆卸作業，並進行封箱，促轉會正式走入歷史...

郭彥均事件延燒 柯文哲：民進黨字典裡沒有「認錯」

藝人郭彥均發文「很多孩子都走了」，行政院長蘇貞昌稱要就責查辦。對此，台北市長柯文哲今說，民進黨字典裡沒有認錯，「他們會拗...

【重磅快評】貪扁除罪、全黨沉淪 民進黨再探下限

立法院會今天處理幫前總統陳水扁國務機要費案除罪的會計法修正草案，民進黨團以強勢過半表決通過。在疫情高峰未退、愈來愈多孩子...

582噸援助烏克蘭物資 外交部： 27日全數順利運出

外交部今表示，國人捐贈烏克蘭總計達582噸的人道救援物資已全數於27日順利運出。

郭彥均發文引爭議 侯友宜：要用積極正向態度面對

藝人郭彥均發文提到「很多孩子走了」，當時行政院長蘇貞昌說要法辦，後續引發軒然大波。新北市長侯友宜表示，面對這段疫情，要用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。