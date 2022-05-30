【重磅快評】貪扁除罪、全黨沉淪 民進黨再探下限

立法院會今天處理幫前總統陳水扁國務機要費案除罪的會計法修正草案，民進黨團以強勢過半表決通過。在疫情高峰未退、愈來愈多孩子走了之時，民進黨依舊不管不顧、堅持挺貪扁，讓飽受疫情困擾的台灣人民情何以堪！

民進黨團總召柯建銘表示，國務機要費、特別費都是歷史共業，也都是轉型正義的一環，並指「陳水扁再也不是任何政治提款機！」這或許代表著挺扁者的集體思維，卻是對台灣人民智慧的最大侮辱。

最為關鍵的就是，民進黨提案立委一再強調此次修法「並非為扁個人解套」，但事實上，從中華民國開國至今，也只有陳水扁因為A國務機要費被判刑，無論是前總統李登輝、馬英九或現任總統蔡英文，均未曾蒐羅私人發票去詐領國務機要費。強行將國務機要費入法，卻只有扁一人得利，不是為扁又是為誰？

何況，李登輝生前早就回應，「我們家養狗以前也養很多，也沒用國務機要費」，都是侍衛吃剩的食物拿給狗吃，也養好幾隻羊，是吃草地的草，「沒做這些代誌」。硬把只有幾任總統能動用、卻只有扁出包的國務機要費冠以歷史共業，真不怕阿輝伯夜半托夢？

民進黨試圖混淆國務機要費、特別費及機密費，事實上三者有別，如何混為一談。例如特別費每年至多不過一兩百萬元，豈能與數千萬元的國務機要費等同而論？且在扁總統任內還鑑於機密外交帳戶爭議過大，為清楚帳目特別制定「總統府國務機要經費支用程序作業規定」，將國務機要費從嚴限制為要用領據及收據實報實銷，又那裡可視為一半不用單據核銷的特別費。

民進黨另試圖以馬英九的「大水庫」理論來解套，殊不知馬英九的特別費案係經三審無罪定讞，反觀扁國務機要費案仍在法院審理，扁四月時所提出的用途與去處更待司法檢驗，民進黨卻迫不及待強行以國會多數強壓司法幫扁除罪，更嚴重破壞民主國家權力分立。

既然蔡英文能兩度當選總統、民進黨更已全面執政，足以說明扁早非藍營的政治提款機；反而是，如今民進黨嚴重與社會人心脫節、動輒濫用國會多數，種種啃食老本、不斷秀下限的敗家作為，真要崩盤又何勞他人提款？