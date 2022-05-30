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立院三讀「公務人員保障法」 消防員加班換嘉獎陋習仍在

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

立法院今天三讀修正「公務人員保障法」，修正加班定義及補償方式等，明定公務人員補休假應於機關規定的補休假期限內補休完畢，補休假期限至多為兩年。但因機關預算的限制或必要範圍內的業務需要，致無法給予加班費、補休假，應給予公務人員考核獎勵。

但警消及獄政公務人員要求將工時基準明確入法，廢除「加班換嘉獎」相關規定，改善輪班制公務員血汗勞動現況，這次修法仍沒有採納，時代力量立委邱顯智及陳椒華都表達不滿。陳椒華指出，「加班換嘉獎」是多年來的錯誤，也是台灣的恥辱，此次修法保留加班換嘉獎制度，但希望行政機關不要再逃避問題，「即便不是今天，加班換嘉獎也必須盡快走入歷史。」

三讀條文規定，公務人員經指派於法定辦公時數以外執行職務者為加班，服務機關應給予加班費、補休假。但因機關預算的限制或必要範圍內的業務需要，致無法給予加班費、補休假，應給予公務人員考績（成、核）法規所定平時考核的獎勵。

三讀條文明定，實施輪班、輪休制度的業務性質特殊機關，對所屬公務人員的加班補償，應考量加班的性質、強度、密度、時段等因素，以符合一般社會通念的合理執行職務對價及保障公務人員健康權的原則下，予以適當評價，並依加班補償評價的級距與下限，訂定換算基準，核給加班費、補休假。各機關對所屬公務人員待命時數的加班補償亦同。

工時改革聯盟表示，基層公務員期待修法能終止長期過勞慘況，但行政機關提出的法案內容卻僅是空白授權給各機關訂定健康權，會造成不同職種不一，一國多制，加班補償部分，更合法化荒謬的加班換嘉獎規定，錯誤以加班時數多寡作為評斷公務人員表現優劣的標準。

加班費 補休 公務員

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