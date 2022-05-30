快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

網友爆醫院專責病房竟以塑膠布區隔 醫院發聲明駁斥

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
網友在Dcard發文指政府一直徵收醫院病房變成專責病房，卻無配套，「用個塑膠布把護理站跟病房隔離起來，這麼兩光」。圖／翻攝自Dcard
網友在Dcard發文指政府一直徵收醫院病房變成專責病房，卻無配套，「用個塑膠布把護理站跟病房隔離起來，這麼兩光」。圖／翻攝自Dcard

網友爆發高雄一家市立醫院專責病房只用「塑膠布」與護理站隔開，醫院內禁開冷氣，病患脫到剩尿布狂冒汗，且政府公告護病比1:7，這家醫院每天是1:10以上，被指涉的醫院下午發布聲明，強調指控不屬實，盼外界勿以訛傳訛。

網友在Dcard發文指政府一直徵收醫院病房變成專責病房，卻無配套，「用個塑膠布把護理站跟病房隔離起來，這麼兩光」，用塑膠布隔開，只固定上下，旁邊都會飄起來，不解衛生局發給醫院隔離病房設備改良的費用是這麼用。

原PO更表示，病房規定不能開冷氣，但現在天氣熱，每個病人都脫到只剩一件尿布還狂冒汗，熱到每人都在胡言亂語 ，因為照護人力不夠，這些快篩陽入住的人7天都沒洗過澡，全身汗酸味，他們上班第一件事就是把病人衣服扒光， 減緩他們的不舒服。至於政府公告1：7照護比，原PO指出現他們的現況是每天1：10以上，因為超收病人緣故，病房從單側開到雙側，「這樣有符合感控原則嗎？」

被指涉的高雄市立民生醫院表示 ，醫院是傳染病指定應變醫院，所有照護都依據中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，設備及人力都符合規定，網路傳聞不實，

民生醫院發布8點聲明回應說，該院專責病房符合中央防疫設置規定，無設備簡陋情事，專責病房都有空調並開窗，維持空氣流通。醫院是地區醫院，專責病房照護比1:10，優於醫院設置標準1:15，也安排適當的照服員協助病人日常生活起居，專責病房設置符合衛福部規定，且由感染症專科醫師指導監督。

醫院表示，網路流傳照片為專責病房，並非負壓隔離病房，設置符合衛福部規定。專責病房的所有工作人員都發給適當的防護裝備（包含N95、面罩、隔離衣），盼社會大眾勿以訛傳訛，別重挫醫護信心。

負壓隔離病房 衛生局

延伸閱讀

部桃專責病房津貼 「晚給又打8折」

放寬「護病比」引反彈 陳時中：三方已達成共識

醫院專責病房照服員津貼 衛福部拍板每人每班5千元

專責病房放寬護病比1:5引反彈 衛福部將採1:7方案

相關新聞

國務機要費除罪 前特偵組：法律價值敵不過政治霸凌

立法院會今天三讀通過攸關前總統陳水扁國務機要費案除罪化的會計法第99條之一修正案，衝擊審判中未確定的國務機要費案；最高檢...

立院通過國務機要費除罪化 陳致中：公道自在人心

立法院今通過國務機要費除罪化修正案，前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，由衷盼望扁案所造成台灣社會這16年來的風風雨雨...

網友爆醫院專責病房竟以塑膠布區隔 醫院發聲明駁斥

網友爆發高雄一家市立醫院專責病房只用「塑膠布」與護理站隔開，醫院內禁開冷氣，病患脫到剩尿布狂冒汗，且政府公告護病比1:7...

台中確診數連4降 今與27日上萬高峰差近4千人

台中市今新增7540例本土確診個案，是自27日創下1萬1501例後的新低，且連續第4日下降，是否代表疫情已歷經高原期？今...

還記得功德院？一句話引爆眾怒 「很多孩子走了」成熱門標籤

藝人郭彥均在臉書貼文附上與醫護友人對話截圖，一句「很多孩子走了」，被行政院長蘇貞昌指為虛假訊息要求法辦究責，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提示最重可處新台幣300萬元的行政裁罰，沒有達到停止散布不實謠言的效果，民怨炸鍋，「#很多孩子走了」成了臉書熱門標籤（#tag），許多人聲明搶當郭彥均。 蘇貞昌、陳時中應該沒有想到一個再平常不過打假訊息操作，演變成幾乎像是革命般的群體反抗。民進黨立院人士表示，網路上吹起的這股「#很多孩子走了」風潮，讓他想起副總統賴清德擔任行政院長時，對照服員的薪資調漲問題說了一句「功德台灣」，演變成「功德院」事件，成為推高2018年「討厭民進黨」氛圍的指標性事件之一。

立院三讀 縣市議員財產申報也要上網公開

立法院今天三讀修正「公職人員財產申報法」部分條文，增列直轄市議員、縣市議員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。