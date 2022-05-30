網友爆醫院專責病房竟以塑膠布區隔 醫院發聲明駁斥

網友爆發高雄一家市立醫院專責病房只用「塑膠布」與護理站隔開，醫院內禁開冷氣，病患脫到剩尿布狂冒汗，且政府公告護病比1:7，這家醫院每天是1:10以上，被指涉的醫院下午發布聲明，強調指控不屬實，盼外界勿以訛傳訛。

網友在Dcard發文指政府一直徵收醫院病房變成專責病房，卻無配套，「用個塑膠布把護理站跟病房隔離起來，這麼兩光」，用塑膠布隔開，只固定上下，旁邊都會飄起來，不解衛生局發給醫院隔離病房設備改良的費用是這麼用。

原PO更表示，病房規定不能開冷氣，但現在天氣熱，每個病人都脫到只剩一件尿布還狂冒汗，熱到每人都在胡言亂語 ，因為照護人力不夠，這些快篩陽入住的人7天都沒洗過澡，全身汗酸味，他們上班第一件事就是把病人衣服扒光， 減緩他們的不舒服。至於政府公告1：7照護比，原PO指出現他們的現況是每天1：10以上，因為超收病人緣故，病房從單側開到雙側，「這樣有符合感控原則嗎？」

被指涉的高雄市立民生醫院表示 ，醫院是傳染病指定應變醫院，所有照護都依據中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，設備及人力都符合規定，網路傳聞不實，

民生醫院發布8點聲明回應說，該院專責病房符合中央防疫設置規定，無設備簡陋情事，專責病房都有空調並開窗，維持空氣流通。醫院是地區醫院，專責病房照護比1:10，優於醫院設置標準1:15，也安排適當的照服員協助病人日常生活起居，專責病房設置符合衛福部規定，且由感染症專科醫師指導監督。

醫院表示，網路流傳照片為專責病房，並非負壓隔離病房，設置符合衛福部規定。專責病房的所有工作人員都發給適當的防護裝備（包含N95、面罩、隔離衣），盼社會大眾勿以訛傳訛，別重挫醫護信心。