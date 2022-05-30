台中確診數連4降 今與27日上萬高峰差近4千人
台中市今新增7540例本土確診個案，是自27日創下1萬1501例後的新低，且連續第4日下降，是否代表疫情已歷經高原期？今主持防疫記者會的副市長令狐榮達表示，今雖與27日相較少了3961人，但是否為假日效應或未來會將進入另一高峰期，還持續觀察，目前並未定論。
令狐榮達說，醫療院所預約施打期程從26日至6月2日，兒童莫德納疫苗從本月11日施打至昨日，已為3萬6106名孩童接種；兒童BNT疫苗從26日施打至昨日，也已施打3萬2864名孩童。校園施打部分，全市國小預計6月10日可施打完畢，國高中等整體也會提前至下個月15日前完成。
他說，有些家長怕小孩子施打疫苗時會緊張、害怕，建議能否開放家長陪同施打，但考量開放後有許多大人湧入校園，提高染疫風險，因此國小以上未開放大人陪同施打，請家長見諒，但會請學校老師安撫、陪伴學生。
另外，國、高中生第3劑疫苗今日開始施打，在校園統一施打有10萬5401人，自行前往醫療院所預約施打有1萬1852人。今天有8所國、高中共9523名學生接種，施打情況良好。
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