國務機要費除罪 前特偵組：法律價值敵不過政治霸凌

立法院會今天三讀通過攸關前總統陳水扁國務機要費案除罪化的會計法第99條之一修正案，衝擊審判中未確定的國務機要費案；最高檢察署前特別偵查組「特偵一班」成員說，「法律價值幾何？敵不過政治霸凌！」

會計法第99條之一條文修正草案，今強勢闖關，修正後條文為「中華民國95年12月31日以前各機關支用之國務機要計畫費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰」。

2008年參與辦案的前特偵組相關成員，除前檢察總長陳聰明、前發言人陳雲南、前檢察官吳文忠退休，其餘成員都還是司法官，有人聽聞過去辦案成果化為烏有，不是沒有感觸。

一名前特偵組成員說，貪汙罪的偵處，是維繫廉能政治的最基本要求，總統擁有國家最高的權力，將公帑通私庫卻「無法」處罰，最後一道防線失守，曾被依貪汙罪法辦的公務員作何感想？

有成員說，檢察官查總統級貪汙案經過一番努力，實現了正義，也追尋到真相，至於正義與真相該如何評價，不是檢察官的工作；如國務機要費除罪是民意共識，檢察官欣然接受，如果民眾不能接受，就讓選票去決定。