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立院通過國務機要費除罪化 陳致中：公道自在人心

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員陳致中4月底在家中與父親、前總統陳水扁的另類合照。圖／取自陳致中粉絲專頁
高雄市議員陳致中4月底在家中與父親、前總統陳水扁的另類合照。圖／取自陳致中粉絲專頁

立法院今通過國務機要費除罪化修正案，前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中說，由衷盼望扁案所造成台灣社會這16年來的風風雨雨，可以真正告一段落，還給大家寧靜空間，公道自在人心，是非功過交由歷史評斷或許是最好方式。

陳致中說，要謝謝柯總召、民進黨團委員的推動、堅持及努力。陳致中認為，總統的國務機要費就是特別費，跟全國數千位行政首長特別費的性質一樣，這是歷史共業問題，當年馬政府時代立院修法除罪，唯一排除國務機要費，在法理上其實不公平也沒有道理。

立法院會今處理與國務機要費除罪化相關的「會計法第99條之1條文修正草案」，過程中藍綠陣營發生多次衝突，在混亂中表決通過，三讀修正通過國務機要費除罪化。陳致中第一時間就公開向立院民進黨團和多次給予關心鼓勵、加油打氣的好友致謝。

國務機要費 陳致中 民進黨

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