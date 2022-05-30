影／柯建銘：國務機要費與特別費都是轉型正義一環

立法院院會上午三讀通過國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，過程中藍綠發生數波衝突，國民黨立委甚至向主席台投擲杯水抗議，在混亂中經表決，三讀修正通過國務機要費除罪化。隨即民進黨立院黨團總召柯建銘、立委蔡易餘、劉世芳在黨團舉行記者會，柯建銘指國民黨立委不理智的行為，表示高度的遺憾與譴責，甚至用礦泉水把國父遺像都打破了。

柯建銘表示要坦然面對國務機要費與特別費，都是歷史共業、都是轉型正義一環。特別費早在民國38年就有，只有蔣總統一人才有，40年後開始擴張從五院院長及各部會首長都有特別費，至今6、7千人有特別費，之後特別費又與國務機要費綁在一起。並指預算及會計課目上，特別費與國務機要費是完全一樣。