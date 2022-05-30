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台北市長民調結果令人詫異 鍾小平：民進黨應打算換人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員鍾小平認為，衛福部長陳時中參選台北市長的機率下降。聯合報系資料照
北市議員鍾小平認為，衛福部長陳時中參選台北市長的機率下降。聯合報系資料照

國民黨北市議員鍾小平今公布台北市長第5選區（中正萬華）民調結果時表示，「得中正萬華者，得台北」，中正萬華區為選戰勝負的指標，但民調結果令人詫異，民進黨若推派前副總統陳建仁，泛綠選票比衛福部長陳時中還較保得住，以疫情發展的趨勢來看，認為民進黨應打算換人，並將密切觀察交通部前部長林佳龍。

鍾小平說明，松山信義、大安文山區為國民黨的優勢區，士林北投為民進黨優勢區，內湖南港為台北市副市長黃珊珊優勢區，剩下的中正萬華為藍綠的平均數，歷年來選總統、台北市長，都是「得中正萬華者，得台北」，中正萬華區為此次選戰勝負的指教。

鍾說，此次委託艾普羅進行台北市長正式民調，民調結果令人詫異。若以國民黨北市立委蔣萬安、黃珊珊、陳時中對戰來看，蔣萬安支持度為23％、黃珊珊21％、陳時中19％，認為陳時中在疫情處理上，不管是快篩、疫苗等，都影響到民調下降，因此他參選台北市長的機率也開始下降。

但民進黨若換陳建仁參選，蔣萬安的支持度仍維持23％、黃珊珊19.5％、陳建仁19.5％，顯見陳建仁較保得住泛綠選票，陳時中不但保不住，還會大量流失票源給黃珊珊。

鍾小平分析，中正、萬華地區有顯著差異，中正區有26.7％支持蔣萬安、18.6％支持陳時中、16.9％支持黃珊珊；反觀萬華地區，黃珊珊則衝到第一名，支持度達24.2％、陳時中20.7％、蔣萬安20.6％，顯見萬華區還是國民黨覺弱勢區，中正萬華則為國民黨傳統較強地區。

鍾小平表示，民調結果顯示，蔣萬安雖微幅領先，但在中正萬華區仍須戒慎恐懼；現今疫情嚴重，每天100多人死亡，照這個趨勢下去，認為「民進黨應該有打算換人，陳時中參選機會較小」，將會密切觀察前交通部長林佳龍及陳建仁，後續也會做林佳龍的民調。

此份民調是委託艾普羅，以設籍在北市中正區及萬華區，年滿20歲以上的選民為調查對象，調查日期為今年5月24到27日，調查時間為18點至22點，採用電腦輔助電話訪問系統（CATI），結合訪員、電話系統及電腦調查方式進行調查，以中華電信資料庫加上末2碼隨機方式進行抽樣，共計完成1073份有效樣本。在95％的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0％內。

台北市長 民調 陳時中

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