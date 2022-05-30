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綠委：國民黨居然把國父遺像砸破 前所未見暴力

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
立法院副院長蔡其昌（中）針對會計法修法進行表決，國民黨立委不滿向主席台丟擲杯水，民進黨立委則是把標語看板當成盾牌阻擋，最後民進黨仍舊在人數優勢下，表決通過修法。記者蘇健忠／攝影
立法院副院長蔡其昌（中）針對會計法修法進行表決，國民黨立委不滿向主席台丟擲杯水，民進黨立委則是把標語看板當成盾牌阻擋，最後民進黨仍舊在人數優勢下，表決通過修法。記者蘇健忠／攝影

攸關國務機要費除罪化的會計法修正條文案今天三讀通過，藍綠爆發激烈衝突，提案的民進黨立委蔡易餘說，「國民黨居然把自己的神主牌、國父遺像砸破，前所未見的暴力行為。」民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國父遺像何罪之有？過去立法院再怎麼衝突都不可能發生這種事，「國民黨該走出逢扁必反的時代，面對法律案要有平等原則。」

柯建銘說，國務機要費和特別費都是歷史共業，從民國三十八年前總統蔣中正一人有特別費，再擴張到六、七千人都有特別費，後來機要費和特別費合併一起就變成國務機要費，會計科目上特別費和國務機要費完全一樣，民國100年特別費除罪化時，民進黨團僅有27席立委，希望國務機要費一起除罪，但當時政治氣氛、政治實力不可能。

柯建銘說，沒有同樣會計科目一個除罪，一個不除罪，這是憲法平等權問題，國民黨要走出過去思維模式，扁案不是政治提款機，要走出逢扁必反時代，這次修法正當性絕對十足，不必大費周章的抗爭，對國民黨主席朱立倫操作政治表示最大遺憾，予以譴責。

蔡易餘說，法律公平原則，是轉型正義很重要一環，不要聽到國務機要費就隨著國民黨起舞，陳水扁還是有其他訴訟，得繼續維持保外就醫狀態，不會因法案三讀通過改變任何現狀，但國民黨今天群魔亂舞、雜亂無章，有這麼決心要抗爭，連水球也不準備，拿起杯水就砸，若砸到眼睛會受傷，且居然把國民黨神主牌、國父遺像砸破，準備道具也亂準備一通，是前所未見的暴力行為。

蔡易餘說，過去的公務人員在核銷上，因為便宜行事、核銷部分，會用其他發票讓特別費順利核銷，在過去特別費除罪過程有充分討論，所以當時前總統馬英九特別費因此受惠，所有公務員也特別費也因此省去訴訟、牢獄，陳水扁同樣性質的科目費用，卻一直在面對國務機要費的政治煎熬。

民進黨立委劉世芳說，國務機要費屬於特別費一種，2011年本來就要除罪化，只不過過去是馬英九執政，民進黨團願意面對歷史共業，法律上修正更清楚，讓所有人都能遵循。

民進黨立委陳亭妃說，國民黨用「小孩子走了」，在爸媽傷口上灑鹽，跟今天要審的會計法連結在一起，這是完全不相干的事，我們都希望保護小孩子，這是大家共同的想法跟理念，國家未來的寶藏，要去保護他，未來會更快樂，跟所謂修不修法，完全無關。

民進黨立委郭國文說，國民黨每每遇到國務機要費的案子，不論委員會或院會，無所不用其極的方式杯葛抗爭，把這件事當成提款機，這個提款機早就沒錢。

立法院今天上午爆發衝突，國父遺像也被砸破。圖／民進黨立委洪申翰辦公室提供
立法院今天上午爆發衝突，國父遺像也被砸破。圖／民進黨立委洪申翰辦公室提供

國務機要費 國民黨 民進黨

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