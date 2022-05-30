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陳時中不選等同防疫失敗?蔣萬安:防疫差 不因派誰改變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜訪前市長郝龍斌，持續請益之旅。記者余承翰／攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜訪前市長郝龍斌，持續請益之旅。記者余承翰／攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安今天拜訪前市長郝龍斌，持續請益之旅，對於民進黨傳出英系立委強推衛福部長陳時中參選，若不出線代表綠營北市防疫失敗，對此，蔣萬安說，防疫是靠全民努力、打拚配合的成果，政府的防疫作為做得非常差，不會因執政黨派誰出來，而改變事實。

蔣萬安說，現在與其討論要派誰出來參選，其實疫情當下，民眾最關心的，還是怎麼樣安全生活、健康生活、自由生活。至於防疫成績是靠全民共同努力、打拚配合的成果，政府的防疫作為做得非常差，不會因為執政黨派誰出來，而改變事實。

另外，北市議員鍾小平今天公布一分北市中正萬華選區北市長人選民調，儘管蔣萬安整體中正萬華民調領先北市副市長黃珊珊，但若將中正及萬華區民調分開來看，黃珊珊在萬華區的民調領先蔣萬安，蔣表示，民調一直都是作為參考，現階段最重要是怎麼樣讓民眾疫情當下，安然度過這波危機。

蔣萬安說，尤其現在許多基層、很多店家餐廳，都受這波疫情嚴重衝擊、苦不堪言，政府應該盡外提供快速、直接、好申請的紓困方案，帶領各行各業走過嚴重疫情，這是基層百姓最懇切的心聲。

台北市長 蔣萬安 民調

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