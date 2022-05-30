國務機要費除罪 時力黨團：蘇貞昌應提請覆議

攸關國務機要費除罪化的會計法草案，今天在民進黨立院黨團人數優勢下強勢通過，時代力量黨團表示，執政黨應懸崖勒馬、公開道歉，並應由行政院長蘇貞昌依憲法規定，對立法院通過「會計法第99之1條」之決議，提請立法院覆議，莫讓如此爭議的法案及審議的過程，大開民主倒車。

時代力量黨團指出，繼2013年在國民黨主導，各黨團配合下，立法院通過俗稱「顏清標條款」的「會計法第99之1條」修惡之後，立法院再度上演荒謬的修法。此次執政黨立委蔡易餘提案修正之內容，先前於委員會審查或黨團協商時，時力黨團多次表達反對立場。

時力黨團指出，支持涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己清白的權利，反對為個案提出普遍適用的修法提案，而過去特別費的修法業已立下修惡法令之前例。此次修法無疑是再次犯下相同的錯誤，遺憾的是在執政黨委員強力護航及代按表決器的偽造文書行徑下，遭到否決，而執政黨團版的「會計法第99之1條」修正動議，順利通過。

民眾黨黨團幹事長張其祿表示，特別費是歷史共業，藍綠兩黨過程中未審慎修法，執政黨放任立委提出法案，沒有行政院版，法務部、主計總處也未有審慎研議，國民黨用強力杯葛讓整個修法過程無法實質討論，會計法涉及歷史問題，到底國務機要費是否為特別費有爭議，是否因人設事、為人脫罪？行政部門完全無態度，只是幫忙解套，對修法結果表示遺憾。