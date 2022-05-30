【重磅快評】追殺郭彥均不成 再拿內容農場祭旗？

藝人郭彥均在臉書分享醫護朋友敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」後，這幾天心情應如洗三溫暖，前天行政院長蘇貞昌稱是「不實謠言」將究責查辦，疫情指揮官陳時中說最可重罰三百萬元，刑事局也說不排除約談，追殺有如泰山壓頂而來，但在輿論譁然及網友瘋狂洗版後，蘇、陳改口，刑事局也說沒有要約談郭，矛頭轉向所謂的內容農場，但這次事件拿內容農場來祭旗，合理嗎？

從郭彥均事件可以看出蔡政府網路帶風向的治國模式，郭在臉書分享醫護敘述「看到這麼多孩子，就這樣走」，讓才剛站上防疫第一線的蔡英文、蘇貞昌顏面無光，綠網軍群起出征，接著是蘇貞昌登場斥責這是「不實謠言」，下令查辦，陳時中幫腔助勢，刑事局立馬配合說不排除約談郭彥均，逼得郭刪文道歉噤聲；只是，未料事件後座力強大，使得蔡政府趕緊做危機處理。

蘇貞昌改口容易，對陳時中而言，更是家常便飯，但擔負執行任務的刑事局就有點尷尬了，因為先說要查辦的長官 ，刑事局豈有說不的份，最恰當的說法當然是「不排除約談」，但這會兒長官又說不約談郭彥均，刑事局自然得再拿出一套說法來，稱警方要函請衛福部確認內容是否符合法律要件，目前還在蒐集輿情，沒要約談郭彥均，偵辦方向是針對內容農場幕後者。

如果刑事局只說，目前還在蒐集輿情階段、還要函請衛福部確認內容是否符合法律要件，這也就算了，但耐人尋味的是，警方透露，未來的偵查方向是針對內容農場幕後者，這文章就大了。

刑事局偵查方向轉向內容農場，最主要是蘇貞昌曾提及 「這種不實謠言，內容相近類似，都有相近團體明顯操作痕跡，非常不法、不宜，引起社會恐慌大可不必，會究責查辦」，刑事局揣摩上意，不辦郭彥均，還可以查辦內容農場向長官交代，刀切豆腐兩面光。

但讓人質疑的是，這些內容農場（粉專）都是轉貼郭彥均的原文、原截圖，內容沒有添油加醋，也非源頭，如果蘇貞昌、陳時中都改口說不查辦郭彥均，因為內容並不符合惡、假、害的違法要件，那這些粉專或內容農場又有何可偵辦之處？刑事局要拿內容農場開刀，合理嗎？

再者，即使根據某研究中心發布，郭彥均貼文後，共有19個粉專在10秒內貼出相同內容，就算是真實，但這種陣仗比起綠營貼文有上百個粉專轉貼，也是小巫見大巫，如果這次要查辦，前年行政院發言人丁怡銘透過哏圖，誤指台北牛肉麵節得獎麵店用含萊劑美牛，綠營網軍莫不轉貼，怎未見刑事局查辦？

丁怡銘發哏圖，事後遭店家舉證澄清，引發批評聲浪，不僅丁致歉，連行政院長蘇貞昌也公開道歉，更甚者，在此事發生的8天前，丁的幕僚才被直擊在議場媒體席製作批評在野黨圖卡，提供側翼網紅、特定媒體使用，丁不僅是內容農場幕後者，基至是內容工廠經營者，何以刑事局一句話都沒吭呢？如今大談如何偵辦內容農場的流程，能無愧色嗎？