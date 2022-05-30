監院副院長上任 李鴻鈞：有什麼事情盡量交代

監察院今天為新任副院長李鴻鈞舉辦就職歡迎會，李鴻鈞表示，站在這位置，又緊張又徬徨，最感謝院長陳菊，他也非常感謝蔡英文總統對他的信任，提名他來挑戰監察院這位子，也感謝以前在立法院的同事對他的認同。他說，其實是很大的壓力，如何扮演好這角色，會秉持用心、努力，盡全力扮演好他的角色。

李鴻鈞提到，監察院、立法院只隔一條鎮江街，在立法院他是老兵，跨過一條街變成新兵、五味雜陳，更應該好好努力做好他的工作。俗話說，天下米一個人吃不完、天下事一個人做不完，監委是獨立行使職權，監察院是大家庭，榮辱與共。

李鴻鈞說，對於監察院，一切都還在摸索中，希望大家多給他指教。副院長懸缺近兩年，陳菊扛起很大責任，非常辛苦，「現在開始，我進來了，有什麼事情盡量交代，該做的我一定全力以赴。」

李鴻鈞也感謝家人，特別是媽媽，他說，「我媽最希望我來這，但前幾天不小心跌倒，今天沒辦法來。我家人、太太都支持我，還有立法院前院長王金平、親民黨主席宋楚瑜以及社會期待，這是一個責任，我必須全力以赴，希望大家多給我指教、讓我早日上路，以符合社會期待。」