影／「救救我孩子」 PO文帶風向？ 指涉醫院說話了

一名網友PO文指帶年邁母親到急診室看診，聽到一名媽媽抱著癱軟的嬰兒哭喊「救救我的孩子，我等了兩個多小時，沒人幫我」，他質疑醫護讓現場病患苦等，但這篇發文引發兩極意見，也被網友質「帶風向」，被指涉的醫院上午說明，當晚因處理一例重症確診兒童花較多時間，但對現場病患無任何醫療延誤。

原PO在臉書「爆料公社二社」發文，指近日帶染疫的父母到高雄某醫院就診，卻看到急診室一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊等了2個多小時，沒人幫，讓人看了心疼，他納悶現場病人不多，但一直沒看到醫護前來關心，「這樣好嗎？」

原PO指當天現場人群不到20人，以老人居多，他和父母經歷6個多小時等待才離開，量血壓血氧，電話問診，照X光，拿藥，每個動作至少間隔1小時以上。當晚戶外溫度30度，有許多蚊子，他問醫護為何等這麼久？對方面有難色地說，因為人員不足。

這篇文章PO出後引發正反兩極意見，有網友指「正常，我帶我兒子去掛急診，現場也是一堆小孩家屬在咆哮」、「經歷過一次就會知道那有多心疼多心碎」。但亦有網友說，沒醫護會丟著病人不管，急診有分救護等級，別輕易抹滅醫護人員的辛勞」、「亂帶風向，一段話抹滅醫護人員的辛苦」。

被指涉醫院小兒急診科主任陳泰亨說，事發的5月28日晚間，小兒急診室當天約20名小兒病患等候看診，但8點多119送來一名不少1歲的重症確診孩童，因呼吸窘迫需插管，急診處理花比較多時間心力，當時有跟現場輕症病患家屬解釋，因在處理重症，大家等候時間可能有點久，請大家要耐心。