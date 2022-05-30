快訊

到底該不該吃藥？確診者服新冠抗病毒藥最擔心的幾個問題

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

影／「救救我孩子」 PO文帶風向？ 指涉醫院說話了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
原PO這篇文章引發網友正反兩極意見。圖／翻攝自臉書爆料公社二社
原PO這篇文章引發網友正反兩極意見。圖／翻攝自臉書爆料公社二社

一名網友PO文指帶年邁母親到急診室看診，聽到一名媽媽抱著癱軟的嬰兒哭喊「救救我的孩子，我等了兩個多小時，沒人幫我」，他質疑醫護讓現場病患苦等，但這篇發文引發兩極意見，也被網友質「帶風向」，被指涉的醫院上午說明，當晚因處理一例重症確診兒童花較多時間，但對現場病患無任何醫療延誤。

原PO在臉書「爆料公社二社」發文，指近日帶染疫的父母到高雄某醫院就診，卻看到急診室一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊等了2個多小時，沒人幫，讓人看了心疼，他納悶現場病人不多，但一直沒看到醫護前來關心，「這樣好嗎？」

原PO指當天現場人群不到20人，以老人居多，他和父母經歷6個多小時等待才離開，量血壓血氧，電話問診，照X光，拿藥，每個動作至少間隔1小時以上。當晚戶外溫度30度，有許多蚊子，他問醫護為何等這麼久？對方面有難色地說，因為人員不足。

這篇文章PO出後引發正反兩極意見，有網友指「正常，我帶我兒子去掛急診，現場也是一堆小孩家屬在咆哮」、「經歷過一次就會知道那有多心疼多心碎」。但亦有網友說，沒醫護會丟著病人不管，急診有分救護等級，別輕易抹滅醫護人員的辛勞」、「亂帶風向，一段話抹滅醫護人員的辛苦」。

被指涉醫院小兒急診科主任陳泰亨說，事發的5月28日晚間，小兒急診室當天約20名小兒病患等候看診，但8點多119送來一名不少1歲的重症確診孩童，因呼吸窘迫需插管，急診處理花比較多時間心力，當時有跟現場輕症病患家屬解釋，因在處理重症，大家等候時間可能有點久，請大家要耐心。

他說，「當天對所有現場病患均做完整處置，完善衛教，無醫療延誤及任何耽誤病情情況」。

有網友PO文表示，當天醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。圖／圖／翻攝自臉書爆料公社二社
有網友PO文表示，當天醫院排隊民眾不多，卻一直等不到醫護前來關心。圖／圖／翻攝自臉書爆料公社二社

醫護人員 嬰兒

延伸閱讀

疫情南燒！不少機構住民看護全確診 醫護「面臨崩潰壓力」

病逝童家長：肯定各方發聲 盼鼓勵醫護

看郭彥均事件 盧秀燕：每個染疫孩子都是父母的心頭肉

臉書寫滿31次「很多孩子都走了」 彰化縣議長謝典林：要辦一起辦

相關新聞

民進黨人數優勢表決 國務機要費除罪化三讀通過

立法院會今天處理攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，藍綠黨團今在主席台爆發激烈衝突，但最後...

影／「救救我孩子」 PO文帶風向？ 指涉醫院說話了

一名網友PO文指帶年邁母親到急診室看診，聽到一名媽媽抱著癱軟的嬰兒哭喊「救救我的孩子，我等了兩個多小時，沒人幫我」，他質...

杯葛立法院過會計法替扁除罪 藍委丟杯水砸主席台

立法院院會上午排定三讀會計法第九十九條之一，國民黨立院黨團反對替前總統陳水扁貪污除罪化，杯葛議事，撤簽議程第五案國營事業...

藍委撒錢諷阿扁給錢 江啟臣：阿扁要死了嗎？有這麼急

立法院院會今天預計處理會計法修正草案，國民黨立院黨團反對替前總統陳水扁除罪化，杯葛議事進行。國民黨立委江啟臣諷刺：「阿扁...

「很多孩子走了」變冷血計算題…綠色執政6年超乎想像

當藝人郭彥均因為為人父母，基於不捨與義憤，轉述在這波Omicron變異株疫情中「有很多孩子走了」，卻成了行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中口中的惡意散佈不實謠言，揚言追查法辦，陳時中甚至還提示最高可處新台幣300萬元罰款，網路親綠鄉民湧向郭彥均臉書出征。不論10名染疫死亡的幼童算不算很多孩子，可以斷言，在經過蔡英文號召英派六年綠色執政後，當下的這個試圖以法律逼迫人民閉嘴的政府，早已超過人民當初的想像。

藍綠搶占議場主席台 國民黨撒假鈔諷民進黨只愛錢

立法院院會今天預訂處理會計法修正草案，國民黨立院黨團一早8時就占領主席台，民進黨立委洪申翰與國民黨立委洪孟楷一度衝突，藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。