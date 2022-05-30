民進黨人數優勢表決 國務機要費除罪化三讀通過

立法院會今天處理攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，藍綠黨團今在主席台爆發激烈衝突，但最後民進黨團仍強勢過半表決通過，國民黨團在三讀過後仍在議場持續抗議，強調「很多小孩子都走了，還在想著幫阿扁除罪」，時代力量黨團則痛批，「歷史會記得這一天」。

修正條文為，中華民國95年12月31日以前各機關支用之國務機要計畫費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

民進黨團總召柯建銘日前受訪時說，國務機要費就是特別費，不能獨有前總統陳水扁沒解套，大家依法論法，且從道理、邏輯上都該除罪化，絕對禁得起歷史的檢視，希望大家好好面對。

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