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民進黨人數優勢表決 國務機要費除罪化三讀通過

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨籍立委發動攻勢占據遭國民黨籍立委包圍的立法院議場主席台，兩黨議員相互拉扯。記者蘇健忠／攝影
民進黨籍立委發動攻勢占據遭國民黨籍立委包圍的立法院議場主席台，兩黨議員相互拉扯。記者蘇健忠／攝影

立法院會今天處理攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，藍綠黨團今在主席台爆發激烈衝突，但最後民進黨團仍強勢過半表決通過，國民黨團在三讀過後仍在議場持續抗議，強調「很多小孩子都走了，還在想著幫阿扁除罪」，時代力量黨團則痛批，「歷史會記得這一天」。

修正條文為，中華民國95年12月31日以前各機關支用之國務機要計畫費用、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。

民進黨團總召柯建銘日前受訪時說，國務機要費就是特別費，不能獨有前總統陳水扁沒解套，大家依法論法，且從道理、邏輯上都該除罪化，絕對禁得起歷史的檢視，希望大家好好面對。

民進黨 國務機要費 陳水扁

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