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中華人權協會：蔡政府戕害人權與自由掩蓋疫情處理失當

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
中華人權協會發出新聞稿指出，人民有權利就自己對疫情的觀察提出看法，執政者不能藉公權力扼殺民眾言論自由。圖為國民黨籍議員參選人柳采葳、凌濤、林鼎超等人前往刑事警察局舉行「很多小孩走了，要辦一起辦」記者會，抗議藝人郭彥均因臉書貼出「很多小孩走了」可能被約談。 記者邱德祥／攝影
中華人權協會發出新聞稿指出，人民有權利就自己對疫情的觀察提出看法，執政者不能藉公權力扼殺民眾言論自由。圖為國民黨籍議員參選人柳采葳、凌濤、林鼎超等人前往刑事警察局舉行「很多小孩走了，要辦一起辦」記者會，抗議藝人郭彥均因臉書貼出「很多小孩走了」可能被約談。 記者邱德祥／攝影

中華人權協會發出新聞稿指出，蔡政府以「戕害民眾人權與自由」的手段，企圖達成「掩蓋疫情處理失當」的真相，令人譴責。新聞稿內容如下：

人民有權利就自己對疫情的觀察提出看法，因疫情攸關全民的性命安全與身心健康，若涉及對政府的提醒或警訊，執政者該做的任務，就是傾聽、反省知過並改進，而不能藉公權力的濫用，扼殺民眾的言論自由！

「一個人不能自由的講，他就不能自由的想」！當政府假藉各種理由，讓人民不敢道出施政錯誤的真相，並畏懼發表「不受政府喜歡的意見」，就是侵害人權、剝奪人民自由！這樣的政府就是威權獨裁，就是讓臺灣民主嚴重倒退的兇手，就是讓臺灣猶如進入「類戒嚴」的狀態！

近日台灣兒童死亡人數持續增加，藝人郭彥均心懷慈悲哀憫，發表個人沉重的感受，即便目前兒童染疫死亡的數量，不足以讓麻木的蔡政府有感，但對郭彥均而言，已是難以承受的痛，每個兒童都是我們的心肝寶貴，每個幼小的生命都是父母心中的重中之重，因此，他對於很多兒童死亡的描述，是基於他的感受、是出於他的不捨、是發自他對寶貴生命的尊重與惋惜！豈料，小老百姓的真實感受，竟會因此得罪「不讓民眾說真話的政府」，而將面臨公權力的威脅與霸凌！

所謂的多與少，往往出於一個人的主觀感受，更何況「一謂單，二謂雙，三謂多」，我們不知道蔡英文、蘇貞昌、陳時中要多少兒童死亡，才能叫多？

英國媒體警告臺灣政府，在沒有準備的前提下，就冒然開放共存，會造成很多人死亡！蘇貞昌為何不去法辦英國媒體？藝人郭彥均說「很多」，有過份嗎？更何況他的心聲，不啻也代表部分民眾的觀點嗎？我們看到政府以「粗暴手段」對待「無法接受兒童染疫死亡的民眾們」，是否有捫心自問，國家沒有疏失嗎？政府沒有廢弛職務嗎？疫情中心事前有重視兒童染疫的警訊嗎？

一個良心未泯，還存有些許人性的政府，一定會先檢討自己的違失，不會欺侮講真話的人民，如果要以相同的標準法辦直言不諱的民眾，請教陳時中、蘇貞昌與蔡英文，本次解封共存前，政府該事前準備的兒童疫苗、快篩劑、抗病毒藥物、單株抗體、恢復期血漿都有到位嗎？如果沒有，是否該向人民負荊請罪？是否該主動請求檢調偵辦呢？

本會呼籲蔡政府，立即停止對民眾自由言論的扼殺及箝制，切勿濫用公權力、司法機器，若執意為之，本會將訴諸全球民主國家與國際人權團體，讓世界一睹甚麼是「新臺灣模式」下的專制、獨裁及「類戒嚴」！

疫情 人權 蘇貞昌

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