國民黨醫療委員會：郭彥均只是點破了「國王的新衣」

藝人郭彥均在臉書張貼「看到這麼多孩子就這樣走」內容，行政院長蘇貞昌昨天表示要查辦相關事項，國民黨醫療委員會今天發出新聞稿指出，郭彥均只是點破了「國王的新衣」。新聞稿內容如下：

蔡政府沒有先為兒童施打疫苗、準備藥物、預備唾液快篩劑、單株抗體及同型多株高效價抗體血漿，就急匆匆開放與病毒共存，導致多名兒童感疫與死亡，這沒有公務員廢弛職務的問題嗎？為何不先法辦自己？

冷血的政府看到數名兒童是因為自己冒進且缺乏部署的共存政策而死亡，竟然一點也不覺得「多」？！難道要死亡多少兒童「才夠多」？！今天，民眾的恐慌絕不是一個藝人發表他對兒童死亡的看法，民眾的恐懼是看到一個爛到極致的政府，甚麼都沒準備，就要市民與兒童接受病毒的入侵，還誇稱這樣可以群體免疫，如此的天大謊言，難道歐美等先進國家也是這樣做的嗎？

行政院長蘇貞昌在害怕甚麼？如果政府防疫真的做得很好，人民不會有感覺嗎？如果政府說的都是真話，又何必害怕少數民眾的質疑與反饋呢？

台灣的民主，原來就是要「狗腿阿諛」陳時中、蘇貞昌、蔡英文的甜言蜜語才是真民主，若有人很不懂政治，憨直地指出「國王的新衣」，就是讓自己玩「真心話、大冒險」！

蘇貞昌有時間去法辦誠實的市民，就是沒有時間普發全國民眾篩劑，就是沒有時間告訴市民台灣兒童染疫腦炎可以世界第一？台灣最大的造謠機器，不就是蔡政府嗎？染疫不過就是輕症，不用畏懼？！台灣都準備好了，可以解封共存沒問題？！民眾聽在耳裡，痛在心裡，這樣冷血的政府，何時可以先檢討自己？