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謝長廷臉書透露 「長扁心結」下與阿扁合作原因

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謝長廷臉書透露 「長扁心結」下與阿扁合作原因

聯合報／ 記者張加／即時報導
駐日代表謝長廷。報系資料照片
駐日代表謝長廷。報系資料照片

駐日代表謝長廷今在臉書透露，他和前總統陳水扁有很長時間的「長扁心結」，最後他都與其合作的原因。

50年前震撼日本的「日本赤軍」頭目重信房子於昨天服刑期滿出獄，謝長廷今在臉書發文指出，他在1972年到京都大學留學，因為校園、社會都在討論赤軍事件，他對背景資訊的無知，加上語言能力不足，往往不知所云；但這些赤軍幹部都高學歷，年齡和他差不多，引起他好奇，所以花了很多時間研讀資料補足功課，才了解其演變。

謝長廷表示，日本民主運動和學生運動最後走向「激進化」和「分裂化」的過程讓他印象深刻，他讀法哲學，那陣子日本社會的激烈辯論影響了他的觀點；所以他從政後一直主張民主制衡、體制內改革、共生和解，以「生命」保護做為新文化的基礎，「而我和陳水扁有很長時間的長扁心結，最後我都與其合作也是這個原因」。

日本 謝長廷 陳水扁

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