聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝長廷臉書透露 「長扁心結」下與阿扁合作原因
駐日代表謝長廷今在臉書透露，他和前總統陳水扁有很長時間的「長扁心結」，最後他都與其合作的原因。
50年前震撼日本的「日本赤軍」頭目重信房子於昨天服刑期滿出獄，謝長廷今在臉書發文指出，他在1972年到京都大學留學，因為校園、社會都在討論赤軍事件，他對背景資訊的無知，加上語言能力不足，往往不知所云；但這些赤軍幹部都高學歷，年齡和他差不多，引起他好奇，所以花了很多時間研讀資料補足功課，才了解其演變。
謝長廷表示，日本民主運動和學生運動最後走向「激進化」和「分裂化」的過程讓他印象深刻，他讀法哲學，那陣子日本社會的激烈辯論影響了他的觀點；所以他從政後一直主張民主制衡、體制內改革、共生和解，以「生命」保護做為新文化的基礎，「而我和陳水扁有很長時間的長扁心結，最後我都與其合作也是這個原因」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言