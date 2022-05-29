快訊

中職／與郭天信相撞 洪瑋漢撐完1局送醫檢查

確診加深精神壓力？ 屏東弒母兒犯後「不知在幹嘛」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫惹怨？FB被洗版後 柯文哲IG粉絲數也超車蔡總統

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）的IG粉絲數今天也超車總統蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲（右）的IG粉絲數今天也超車總統蔡英文（左）。圖／聯合報系資料照

疫情持續，台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量，柯文哲的IG粉絲數今天也超車總統蔡英文

柯文哲今天的IG粉絲數達到92.9萬、總統蔡英文92.8萬，柯文哲超車蔡英文。不過，根據網路溫路計的政治人物網路聲量，目前中央防疫第一線、參選北市長呼聲高的衛福部長陳時中的網路聲量第一，其次為總統蔡英文、第三名為北市議員徐巧芯，台北市長柯文哲暫居第四。

儘管網路總聲量，總統蔡英文高於柯文哲，不過蔡總統的負面聲量高達13%，高於正面聲量8%；柯文哲的負面聲量僅8%，正面聲量7%。

蔡總統近期負面聲量高，藝人郭彥均因在臉書分享「很多孩子都走了」一文，遭行政院長蘇貞昌喊查辦，引發爭議，不少網友紛紛開始聲援郭彥均，前往總統蔡英文洗版留言，「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」。

柯文哲則也在臉書聲援郭彥均，批評蘇院長親自下令調查，將「社維法」、「傳染病防治法」變成箝制人民的工具，這是國家機器對人民的壓迫，「今天不說話、明天說不了話」。

台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量，柯文哲的IG粉絲數今天也超車總統蔡英文。圖／引用自柯文哲IG
台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量，柯文哲的IG粉絲數今天也超車總統蔡英文。圖／引用自柯文哲IG
這兩天不少網友聲援郭彥均，前往總統蔡英文臉書洗版留言，蔡總統IG粉絲數今天也被柯文哲超車。圖／引用自總統蔡英文臉書
這兩天不少網友聲援郭彥均，前往總統蔡英文臉書洗版留言，蔡總統IG粉絲數今天也被柯文哲超車。圖／引用自總統蔡英文臉書

柯文哲 蔡英文

延伸閱讀

聲援郭彥均 柯文哲：沒聲音不表示事實不存在

柯文哲將出關！自拍影片解隔房大公開 自嘆三明治世代

打完疫苗去上學 柯文哲：北市中小學、幼兒園6月6日恢復實體上課

堵不了千萬個郭彥均！藍委赴刑事局「自首」要總統道歉

相關新聞

防疫惹怨？FB被洗版後 柯文哲IG粉絲數也超車蔡總統

疫情持續，台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量，柯文哲的...

早公開同行男子是丈夫 徐巧芯再次對賭周玉蔻

國民黨台北市議員徐巧芯紅線違停爭議，在密錄器影像公開後仍持續延燒。資深媒體人周玉蔻質疑徐巧芯將先生說成助理；徐巧芯表示，...

批指揮中心輕忽疫情 呂秀蓮：自認會驅鬼卻是師公在嚇鬼

前副總統呂秀蓮接受網紅「比特王」訪問，對於最近的Omicron疫情，她認為是指揮中心輕忽了，自以為很棒，「很會抗疫、驅鬼...

談徐巧芯違停 竹市議員分享：被開單也可很歡樂有建設

台北市議員徐巧芯違停開單事件引發討論，時代力量新竹市議員蔡惠婷今以自身兩度闖紅燈被開單的經驗在臉書分享，表示「身為民意代...

蘇貞昌查辦說惹議 基議員候選人質疑和中共維穩何異？

藝人郭彥均分享與友人的對話，提及「看到這（麼）多孩子 就這樣走」成為話題，行政院長蘇貞昌表示要究責、查辦，風暴越演越烈。...

「很多小孩都走了」 高市藍營議員挺郭彥均

藝人郭彥均日前臉書PO文提及「很多孩子都走了」掀起政治波瀾，行政院長蘇貞昌說是「不實謠言」應究責、查辦，引發民意炸鍋，藍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。