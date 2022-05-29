防疫惹怨？FB被洗版後 柯文哲IG粉絲數也超車蔡總統

疫情持續，台北市長柯文哲儘管這幾天居家隔離中，但仍透過遠距會議，頻針對防疫等議題提出意見，在網路持續獲得高聲量，柯文哲的IG粉絲數今天也超車總統蔡英文。

柯文哲今天的IG粉絲數達到92.9萬、總統蔡英文92.8萬，柯文哲超車蔡英文。不過，根據網路溫路計的政治人物網路聲量，目前中央防疫第一線、參選北市長呼聲高的衛福部長陳時中的網路聲量第一，其次為總統蔡英文、第三名為北市議員徐巧芯，台北市長柯文哲暫居第四。

儘管網路總聲量，總統蔡英文高於柯文哲，不過蔡總統的負面聲量高達13%，高於正面聲量8%；柯文哲的負面聲量僅8%，正面聲量7%。

蔡總統近期負面聲量高，藝人郭彥均因在臉書分享「很多孩子都走了」一文，遭行政院長蘇貞昌喊查辦，引發爭議，不少網友紛紛開始聲援郭彥均，前往總統蔡英文洗版留言，「你堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」。