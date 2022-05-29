早公開同行男子是丈夫 徐巧芯再次對賭周玉蔻

國民黨台北市議員徐巧芯紅線違停爭議，在密錄器影像公開後仍持續延燒。資深媒體人周玉蔻質疑徐巧芯將先生說成助理；徐巧芯表示，她在5月19日、20日都曾公開提到這名男子就是她的先生，「如果沒有，我退出政壇」，反之請對方退出螢光幕。

周玉蔻今天再度在臉書嗆徐巧芯，表示「明明是「老公」，非要說是「助理」！有什麼鬼詭？」預告明天會在自己的節目解謎。

徐巧芯表示，周玉蔻在5月28日於臉書抹黑市警局公布的密錄器不完整，全程不只兩分鐘。「我公開嗆賭，如果有變造，我願意退出政壇，反之請她退出螢光幕。」

徐巧芯表示，周玉蔻再度抹黑她刻意把老公說成是自己的助理，實際上她在5月19日、20日都曾公開提到這名男子就是她的先生。「如果沒有，一樣，我退出政壇；反之請她退出螢光幕。」